"C'E TEMPO PER…" ESSERE CANCELLATI – LA SCURE DI SALINI, CHE VUOLE SOLO VOLTI RAI, SI ABBATTE SULLA STAGIONE CALDA DEI PALINSESTI: POTREBBE ESSERE CANCELLATO IL PROGRAMMA CON BEPPE CONVERTINI E ANNA FALCHI – "LA VITA IN DIRETTA ESTATE" ANDREBBE A GIANLUCA SEMPRINI, MENTRE BALLA IL NOME FEMMINILE: IN GIOCO EMMA D'AQUINO E LAURA CHIMENTI. FUORI ROBERTO POLETTI - A "UNO MATTINA ESTATE", STEFANO COLETTA VORREBBE GIORGIA CARDINALETTI, MA…

Davide Maggio per "www.davidemaggio.it"

L’AD Salini è stato chiaro: per la stagione estiva della Rai si devono coinvolgere solo volti interni dell’azienda. Che poi in Rai ci sia sempre l’eccezione che conferma la regola, è cosa nota e ci stupiremmo se accadesse il contrario. E’ arrivato, dunque, il momento di fare un po’ d’ordine tra coloro che animeranno i palinsesti della stagione calda, con particolare riferimento a Rai 1 dove sembrerebbe esserci tutto fuorchè decisioni definitive.

Partiamo dalle notizie più fresche. Potrebbe essere cancellato il dimenticabile appuntamento quotidiano con Beppe Convertini e Anna Falchi. Inizialmente in odor di riconferma, “C’è Tempo per…” non rivedrebbe la luce nell’imminente stagione estiva. I due, infatti, non essendo “interni Rai” sarebbero vittime della scure dell’AD.

Più movimentata la situazione al pomeriggio: è ipotesi recentissima l’affidamento de La Vita in Diretta Estate a Gianluca Semprini che tornerebbe nel contenitore pomeridiano di Rai 1 dopo l’esperienza del 2018. Per quanto riguarda il volto femminile, invece, sembra se la stiano giocando Emma D’aquino e Laura Chimenti.

Il problema è che sarebbero tutti e tre giornalisti poco avvezzi all’intrattenimento, cosa che cozzerebbe con l’ipotesi di una versione allungata del programma che coprirebbe, come un tempo, l’intero pomeriggio con una prima parte dedicata al costume e una seconda più strettamente legata all’informazione. Fuori, dunque, almeno per il momento, Roberto Poletti che tuttavia sarebbe ancora tra i papabili per Uno Mattina. I più, invece, parlano di una collocazione di ripiego nel palinsesto autunnale.

In relazione ad Uno Mattina Estate, Stefano Coletta vorrebbe Giorgia Cardinaletti; il TG, invece, spingerebbe per Barbara Capponi. Ancora non noto il co-conduttore. Sembra destinata a naufragare l’ottima idea del Direttore di rete di testare in estate la conduzione in solitaria che vorrebbe adottare per l’autunno/inverno 2021/2022.

