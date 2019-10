“L’UOMO DI OGGI? MENO MUSCOLI E PIÙ EMOZIONI” - IL DIRETTORE DI GQ, GIOVANNI AUDIFREDDI, PER I 20 DELLA RIVISTA HA DEDICATO LA COPERTINA AL “MASCHIO BETA”: “È FINITA L'ERA DELLE DONNE NUDE IN COPERTINA E DEL MASCHIO PALESTRATO E MAGARI IMBOTTITO DI STEROIDI - LA VULNERABILITÀ, L'ONESTÀ, LA SENSIBILITÀ E LA SPERANZA SONO PAROLE CHE ACCOMPAGNANO LA VITA DEL VERO GENTLEMAN…”

Maria Berlinguer per “la Stampa”

i 20 anni di gq

«Abbiamo raccontato sempre il maschio alfa, ora c' è venuta voglia di parlare di quello beta perché siamo convinti che oggi la mascolinità si sostanzi anche di coraggio sentimentale e di emozioni». Per i 20 anni di GQ Italia il direttore Giovanni Audifreddi ha mandato in edicola un numero in gran parte dedicato all' amore nelle sue infinite sfaccettature. E ha chiesto a personaggi come Roberto Saviano, Gabriele Salvatores ma anche Brad Pitt e la capitana dell' Inter Regina Baresi di esercitarsi sul tema. Ognuno a modo suo.

massimo doris e giovanni audiffredi

Il macho non è più di moda?

«L' uomo si è evoluto, credo sia finita l' era delle donne nude in copertina e del maschio palestrato e magari imbottito di steroidi. Noi cerchiamo di raccontare le passioni e francamente nel 2019 gli uomini non hanno bisogno di una donna nuda in copertina per stimolare la fantasia. La sfida è quella di guardarsi dentro e di dare il giusto peso ai sentimenti, senza paura. L'amore per i viaggi come quello per una donna, O per il pallone.

matteo e nerina marzotto

L'amore può essere davvero tutto. Noi, per esempio, siamo profondamente innamorati del nostro lavoro».

Ma il pubblico come ha preso la svolta sentimentale?

«Benissimo, non è una scelta improvvisata. Cerchiamo da tempo di essere un magazine "inclusivo" per dirlo con un termine che oggi va molto di moda ma non mi piace. La vulnerabilità, l'onestà, la sensibilità e la speranza sono parole che accompagnano la vita del vero gentleman, l' uomo al quale ci rivolgiamo».

antonio scurati e giovanni audiffredi

Dunque lo stereotipo del macho donne, motori e palestra è pronto per la soffitta?

«L' uomo di stile continua a ragionare su cosa mettere e ad amare i motori e gli orologi. E continua a sapere che deve aprire lo sportello dell' auto alle signore. Ma non ha paura di parlare di amore né di mostrare la propria debolezza. Abbiamo imparato dalle donne: avere sentimenti e provare emozioni non significa essere deboli. Anzi. Abbiamo solo da guadagnarci».

guido maria brera carlo capasa moselli e audiffredi giorgio e gaia rocca antonio guida la festa per i 20 anni di gq carlo borromeo e marta ferri farnetti de bellis dini audiffredi beatrice trussardi e caterina ruggeri giovanni audiffredi e ghali la festa per i 20 anni di gq