“E’ UNA VITA CHE NON TOCCO UNA TOPA” – DONNE E POLITICA, GIANFRANCO VISSANI SCATENATO A LA ZANZARA: “VIVA SALVINI, È IL MIO IDOLO. BASTA RADICAL CHIC, HO VOTATO PER LUI IN UMBRIA. ALTRO CHE PORTI, DOVREBBE BLOCCARE TUTTO E ALZARE MURI ALTI CINQUANTA METRI - MUSSOLINI? HA FATTO COSE BUONE, DI TUTTO E DI PIÙ. ERA FORTE” – E SU D’ALEMA… - POI AMMETTE: “E’ DA QUASI UN ANNO CHE NON TROMBO”

Da “la Zanzara - Radio 24”

VISSANI

“A me Salvini piace, è il mio idolo. Ho votato per la Lega e anche nella mia famiglia penso che hanno votato tutti per lui. Sono umbro e sono orgoglioso di esserlo, e in questo momento dico Viva Salvini cazzo per quello che sta facendo!! In questo momento dovrebbe bloccare altro che porti, tutto, mettere una rete alta cinquanta metri!!!”. Lo dice lo chef Gianfranco Vissani a La Zanzara su Radio 24.

MATTEO SALVINI SI INCRAVATTA

“Voi lo sapete come stiamo in questo Paese - dice Vissani - stiamo soffrendo, non c’è lavoro. Bisogna riportare tutto all’anno zero. Ho votato Salvini a spada tratta. Prima ero democristiano, poi socialista con gli anni e ancora vicino a Partito Democratico. Ma se quelli della sinistra non vanno in campagna, nelle periferie delle città, questi radical chic, con le loro borsette nei corsi, tutti all’ultima moda, non hanno capito come funziona”.

E l’amicizia con D’Alema?: “L’amicizia è una cosa, posso essere amico di persone che la pensano diversamente da me. Io non sono schierato con nessuno”. Ma secondo te Mussolini ha fatto delle cose buone?: “Mussolini ha fatto tutto. Pensate al Tevere che era il terzo fiume d’Italia. Partiva dalle Marche, ma il terzo fiume d’Italia deve partire dalla Romagna diceva, e ha spostato i confini. Troppo forte. Ha fatto di tutto e di più, dai su”.

giancarlo vissani 1 gianfranco vissani

E gli immigrati?: “Aiutiamo prima le famiglie che hanno bisogno di lavorare, a cinquant’anni non li vuole più nessuno”. Ma la figa ti piace ancora?: “Ma è una vita che non tocco una topa. Ma non mi fidanzo, non basta alle donne portarle fuori a cena, vogliono di più. E’ ormai quasi un anno che non trombo”.

gianfranco vissani vissani e sofia borghese gianfranco vissani vissani dalema vissani e sgarbi CRACCO E VISSANI gianfranco vissani vissani ballaro vissani giulia innocenzi mara venier eleonora giorgi gianfranco vissani renzo arbore VISSANI RISTORANTE