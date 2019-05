''17MILA EURO PER DUE MINUTI? MA NO, NE PRENDO 20MILA, MA AL MINUTO!''. FIORELLO SCHERZA SULLE INDISCREZIONI DI ''STAMPA'' E ''SECOLO XIX'' CHE PARLAVANO DI COMPENSI DA CAPOGIRO PER IL SUO RITORNO IN RAI - ''COME RONALDO, HO GIÀ ORDINATO UNA BUGATTI DA 11 MILIONI DI EURO PER IL MIO RIENTRO IN RAI''