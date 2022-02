“SANREMO 2022 SARÀ RICORDATO COME IL FESTIVAL DEGLI ABBRACCI” - LUCA BEATRICE: “UN GESTO SEMPLICE HA ASSUNTO UN SIGNIFICATO IMPORTANTE, PER SCACCIAR VIA QUEL TIMORE DEL CONTATTO” – “CHI LAVORA NEL CAMPO DELLA CREATIVITÀ, LA MUSICA, L'ARTE, IL TEATRO NE AVVERTE L'ENERGIA E LA NECESSITÀ" – “QUALCUNO, NEI GIORNI SCORSI, HA AVVISATO DEL PERICOLO CHE L'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO DI GUARDIA AVREBBE POTUTO CAUSARE NUOVI PROBLEMI. MA SAI CHE C'È..."

Luca Beatrice per “Libero quotidiano”

Gianni abbraccia Lorenzo che poi abbraccia Amadeus. Sono quasi avvinghiati Mahmood e Blanco, si abbracciano Emma e Francesca Michielin dopo l'intensa cover da Britney Spears. Achille preferisce il baciamano alla sua musa Loredana. Massimo e Filippo, che nell'arte fa Nek, si danno pacche sulle spalle, si toccano le braccia per finire con un caldo abbraccio, ricordando Pino che non c'è più.

Sanremo 2022 si porterà dietro diversi primati: gli ascolti record, una conduzione pressoché perfetta, questioni importanti come l'identità sessuale affrontate con leggerezza ma senza superficialità, qualche polemica e una mezza dozzina almeno di ottime canzoni. Soprattutto, sarà ricordato come il Festival degli abbracci, mai così tanti come in questi giorni, mai così sentiti e spontanei oltre le leggi dello spettacolo.

Un gesto tanto semplice ha assunto un significato importante, figura simbolica che davvero si potrebbe dipingere o disegnare per scacciar via quella paura dell'altro, il timore del contatto, schivare, nascondersi, proteggersi. Tutto giusto per carità, però poche cose alla specie umana suonano naturali come un abbraccio. Chi lavora nel campo della creatività, la musica, l'arte, il teatro e mettiamoci anche lo sport, ne conosce e ne avverte l'energia e la necessità: è rito propiziatorio, un in bocca al lupo, il sentirsi parte di una comunità, l'uno a fianco dell'altro.

Dopo la triste edizione 2021, che solo la professionalità di Amadeus e del suo staff riuscì a portare a casa con risultati lusinghieri, il simulacro della sala vuota, le poltrone rosse disabitate, la mancanza degli applausi e del calore del pubblico sono sembrate, in queste sere, un brutto ricordo da allontanare il prima possibile. Qualcuno, nei giorni scorsi, ha avvisato del pericolo che l'abbassamento del livello di guardia avrebbe potuto causare nuovi problemi (leggi contagi).

Sai che c'è, mi vien da rispondere, non importa: la musica celebra la vita, è sempre stato così e mi auguro continui a lungo. Fedele specchio dei cambiamenti e degli umori di un Paese, il Festival di Sanremo ci ha restituito un'Italia che ha voglia di primavera, di musica dal vivo, di feste di piazza. Magari c'è chi pensa siano sciocchezze, che queste sono solo le regole dello show e invece per una volta è bello crederci davvero. Crederci e persino commuoversi per quello scambio di battute tra Lorenzo e Amadeus: quando incontri un amico dopo tanto tempo, qual è la prima cosa che gli vuoi chiedere? Come stai. E lo abbracci.

