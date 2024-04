“SANREMO? I CAST VENGONO SCELTI IN BASE AI SOCIAL. I MEDIA SONO AFFLITTI DA GIOVANILISMO” – MARIO VENUTI LE CANTA E LE SUONA A AMADEUS: “SAREBBE STATO MEGLIO CHE IL CAST DEGLI SCORSI FESTIVAL NON LO AVESSE FATTO SUO FIGLIO MA LUI. TUTTO UN MONDO È STATO TRASCURATO. GLI AUTORI ALL'ARISTON SONO STATI PER CINQUE ANNI TUTTI GLI STESSI E I PRODUTTORI PURE. SPERIAMO CHE CON CONTI O CHI VERRÀ CAMBI QUALCOSA”

Luca Dondoni per “la Stampa” - Estratti

Mario Venuti è uno dei cantautori più atipici del nostro panorama musicale e superati i sessant'anni, ma con un fisico roccioso che poco ha a che fare con l'età anagrafica, pubblica l'ennesimo disco della carriera intitolato Tra la carne e il cielo che spazia tra il Brasile e la melodia, la consciousness politica e la consapevolezza di genere.

«Il Brasile e l'Italia hanno molto in comune, sono paesi che dialogano a distanza. I brasiliani sono malinconici ma si porgono con il sorriso e il culto del corpo. Siamo due popoli che traballano ma non cadono mai. Fratelli separati in culla».

Lei al prossimo Sanremo nemmeno ci pensa?

«I cast vengono scelti in base ai social. Tutto è legato ai like, ai follower, i media sono afflitti da un giovanilismo "too much". Sarebbe meglio che il cast degli scorsi festival non lo avesse fatto il figlio di Amadeus ma Amadeus. Tutto un mondo è stato trascurato. Gli autori all'Ariston sono stati per cinque anni tutti gli stessi e i produttori pure. Speriamo che con Conti o chi verrà cambi qualcosa».

