SANREMO? ERA MEGLIO FARLO A MARZO. ALMENO LÌ NON CI SONO LETTERE DOPPIE", BARTOLETTI SGAMA L'ERRORE SUL POSTER UFFICIALE DEL FESTIVAL (FOTO) – LO SHOW DI FIORELLO IN SALA STAMPA: "JUNIOR CALLY? L'HO INVITATO ALLA CRESIMA DI MIA FIGLIA" – E RIVELA QUELLA VOLTA DI AMADEUS SUL CUBO A IBIZA... - POI ANNUNCIA CHE CANTERA' CON TIZIANO FERRO' "FINALMENTE TU" CHE PORTO' IN GARA 25 ANNI FA SUL PALCO DELL'ARISTON

Domani si alzerà il sipario della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Nel frattempo Amadeus ultima le prove e si presenta in sala stampa all’Ariston per la prima conferenza stampa. “Il bambino che è in noi ama molto il Festival di Sanremo, questa è la verità e ci appartiene, non è solo legato alla storia e al costume italiano. Avverto responsabilità del fatto che sia la 70esima edizione.

Mi pongo un obiettivo: un intreccio tra presente e futuro. Anche per gli ospiti, al di là delle canzoni punteremo sulle emozioni”, ha detto Amadeus. Poi respinge al mittente le polemiche che ci sono scatenate nei giorni scorsi a causa delle sue dichiarazioni. “Le polemiche non mi hanno colpito perché ho la coscienza a posto e tutto quello che ho fatto e ho detto non l’ho fatto per attaccare”. E ancora: “Devo ringraziare la Rai e l’amministratore delegato Salini perché ho avuto completamente il loro sostegno, solidarietà e fiducia”.

Irruzione a sorpresa di Fiorello che ha catalizzato l’attenzione della sala stampa, tenendo alto l’umore: “Amadeus mi ha scelto per l’aspetto fisico a quasi 60 anni ‘mi ha detto sei un gran figo e ti voglio al mio fianco né avanti né dietro’”, in riferimento alle presunte accuse di sessismo. Non manca nemmeno l’accenno al caos legato a uno dei Big in concorso: “Junior Cally? L’ho invitato alla cresima di mia figlia e mi ha detto che viene!”.

Poi ha svelato cosa potrebbe fare sul palco: “Mi sono accorto, durante una intervista con Mollica, che cadono i 25 anni di ‘Finalmente Tu’ che cantai proprio a Sanremo. Vorrei farlo in duetto con Ferro ma lui non lo sa ancora!”. Fiorello ha difeso l’amico di lunga data Amadeus: “L’unica cosa che posso dire è che Sanremo ha la capacità di trasformare le persone. Amadeus batte tutti per bontà d’animo e invece Sanremo lo ha trasformato in un mostro! Quando dice le cose non lo fa apposta lui si trova in situazione e non si rende conto, e se uno glielo fa notare non si rende conto”. Come quella volta che i due erano andati, anni fa, in una nota discoteca di Ibiza, nota per la trasgressione.

“Avevo lasciato Amadeus a ballare sul cubo – ha raccontato Fiorello -. Poi dopo un po’ di tempo l’ho ritrovato con al fianco due ballerini di colore che danzavano nudi con tanto di corredo libero e importante. Mi sono sbracciato per dirgli di scendere da lì, lui non se n’era reso conto! Pensate se ci fossero stati i telefonini, cosa sarebbe successo”. Quel che è evidente è che tra i due c’è una amicizia vera, che sfocerà in maniera imprevedibile proprio sul palco dell’Ariston.

