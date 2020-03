“SANREMO IN REPLICA? NON LO SO, IL FESTIVAL HA UNA SUA UNICITÀ” – AMADEUS REPLICA SULLA PROPOSTA DI FIORELLO: “È BELLO RIVEDERE I PROGRAMMI DEL PASSATO MA SANREMO VIVE IN QUELLA SETTIMANA, IN QUEL PRECISO MOMENTO” – “L’ISOLAMENTO? NON FACCIO MOLTO. GUARDO LA TV, SCRIVO UN PO’ DI COSE E AIUTO MIA MOGLIE. APPARECCHIO E LAVO I PIATTI, HO UN METODO TUTTO MIO CHE LEI NON APPROVA…”

Da “Un Giorno da Pecora – Radio1”

lo spot di amadeus sul coronavirus

Il conduttore dell'ultimo Festival a Un Giorno da Pecora: come passo il tempo a casa? Aiuto mia moglie, lavo i piatti a mano, mi rilassa.

Fiorello ha proposto di rimandare in onda Sanremo 2020? “Non lo so. Rivedere dei programmi del passato è molto bello, anche se poi penso che Sanremo sia nella storia un programma non replicabile. Abbiamo visto che non è mai stato replicato perché ha una sua unicità che vive in quella settimana, in quel preciso momento”.

fiorello diodato amadeus amadeus giovanna civitillo

Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Amadeus, conduttore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo e di tanti programmi di successo. Come sta vivendo questo periodo di isolamento forzato a causa del Coronavirus? “A casa non faccio molto, devo dire la verità, sono pigro. Guardo la tv, scrivo un po' di cose, rigorosamente su carta”. Dà una mano a sua moglie? “Si, lei aiuta nostro figlio a fare i compiti e io la aiuto per casa. Apparecchio e lavo i piatti, una cosa che mi rilassa molto. Ho anche un metodo tutto mio che mia moglie non approva: parto dalle posate, poi i bicchieri, i piatti e per ultime le pentole. A lavare sono bravissimo”, ha raccontato Amadeus a Un Giorno da Pecora.

