9 feb 2020 13:54

“A SANREMO L’ANNO PROSSIMO NON CI SARÒ: HO UN APPUNTAMENTO CON IL PODOLOGO” - FIORELLO SI SMARCA DALL’EDIZIONE 2021 DEL FESTIVAL: “MI HANNO CHIESTO TANTE VOLTE DI FARE SANREMO E HO SEMPRE DETTO DI NO. QUEST'ANNO SONO STATO SUL PALCO PER QUATTRO SERATE E NON L'AVREI FATTO CON NESSUN ALTRO, SE NON CON AMADEUS. IN QUESTO FESTIVAL HO DIMOSTRATO CHE IL MESTIERE DEL PRESENTATORE NON È IL MIO. NON AVREI MAI POTUTO FARE PER 5 ORE QUELLO CHE HA FATTO AMADEUS…”