NON RIESCO A CAPIRE PERCHÉ CERTI UOMINI VADANO IN GIRO A RILASCIARE DICHIARAZIONI FALSE SU DI ME

“SAREBBE PIÙ DIGNITOSO RESTARSENE A CASA PIUTTOSTO CHE ANDARE IN GIRO A DIRE COSE NON VERE”

VITTORIO CECCHI GORI PARLA DI ORNELLA MUTI

ornella muti

(AdnKronos) – (di Alisa Toaff) – Dopo le dichiarazioni di Vittorio Cecchi Gori che, ospite al Lucca Summer Festival, nel corso di un’intervista rilasciata a Eleonora Daniele e Alessandro Ferruccidi, ha svelato di essere stato innamorato di Ornella Muti e di avere avuto con lei “una storiella d’amore” andata a finire male, arriva la replica della Muti: "Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori - sottolinea all’Adnkronos - Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiede scusa darò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi”.

eleonora daniele vittorio cecchi gori alessandro ferrucci

"Sono una donna molto gelosa della sua vita privata - continua irritata l’attrice - mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me”.

La Muti, che da anni vive in una casa nelle campagne piemontesi con la figlia maggiore Naike Rivelli e i suoi animali, circondata dall’amore della sua famiglia, è piccata anche per un’altra affermazione di Cecchi Gori, che, nella stessa intervista, ha affermato che "effettivamente la Muti è spiritosa, Francesca, io la chiamavo Francesca è spiritosa. I problemi di Francesca sono altri che non sta a me adesso dire".

ADRIANO CELENTANO ORNELLA MUTI

"Ha detto che ho problemi? Non so a che cosa si riferisca, tutti abbiamo problemi, la trovo una frase veramente sgradevole. Era il mio produttore, abbiamo lavorato insieme, non capisco perché sia andato in giro a fare dichiarazioni false su di me, lo trovo anche poco professionale”.

"Quello che ha detto è veramente grave - prosegue sempre più contrariata l’attrice - ha dichiarato che ho dei problemi e non so neanche di cosa parla, ma come si permette di dire certe cose? Non è bello neanche nei confronti dei miei figli e della famiglia. Trovo che la sua sia quasi una violenza psicologica, non è normale che io mi alzi una mattina, apra i giornali e legga che lui dice di aver avuto una storiella con me, ma di quale storiella parla? Pensasse ai propri di problemi.

ornella muti

Io ne ho mai parlato? Non mi pare, sono sempre stata riservata soprattutto nella mia vita privata. Ora basta pavoneggiarsi con il mio nome per dire cavolate, sono davvero molto arrabbiata”, conclude.

ornella muti eleonora daniele vittorio cecchi gori alessandro ferrucci celentano ornella muti ornella muti ornella muti in mutande e reggiseno ripresa dalla figlia naike rivelli 4 eleonora daniele vittorio cecchi gori alessandro ferrucci ritratto di borghesia in nero ornella muti 1 ritratto di borghesia in nero ornella muti 6 ritratto di borghesia in nero ornella muti ornella muti 2 ORNELLA MUTI ORNELLA MUTI NAIKE RIVELLI ornella muti naike rivelli