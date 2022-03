“LE SCENE DI NUDO? HO IMPARATO A VOLER BENE AI MIEI DIFETTI” (MA QUALI?) - LUISA RANIERI FINGE DI NON ESSERE BONISSIMA ANCHE A 48 ANNI E SI RACCONTA ALLA VIGILIA DELLA NOTTE DEGLI OSCAR A LOS ANGELES, DOVE ACCOMPAGNERÀ PAOLO SORRENTINO: “DIETRO QUESTO APLOMB DI DONNA MATURA C'È ANCORA UNA MATTA SCOCCIATA. AI TEMPI DI “EROS” CON ANTONIONI ERO ACERBA E NON SAPEVO PROTEGGERMI. LA RECITAZIONE ERA SOFFOCATA DAL CORPO. CON ANTONIO CAPUANO CI INCONTRAMMO E MI DISSE…” - VIDEO

Estratto dell’artidcolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

luisa ranieri 6

Quella di Luisa Ranieri verso Los Angeles è una partenza thriller: «Ho avuto mille imprevisti, un virus intestinale fino all'ultimo tampone non ci credo. Ormai si vive così, con l'ansia che quel che dici la sera non valga la mattina dopo. Quando Sorrentino ci ha detto "venite a vedere gli Oscar" pensavo a uno scherzo. Sono contenta di festeggiare Paolo, che amiamo tutti. Lo sono come attrice, donna, napoletana. Per me è un giro di giostra».

Cos’ha messo nella valigia?

«Pochissimo, il vestito lo porta lo stilista. Due jeans, due t-shirt, una camicia bianca e una giacca nera, può sempre servire».

Da quanto non tornava negli Stati Uniti?

«Da febbraio, invitata da uno stilista a New York. Non era la città che ricordavo, mi è parsa sottotono».

luisa ranieri 4

Il cinema hollywoodiano ha nutrito il suo immaginario?

«Poco. Non sono cresciuta con il mito americano o dell'estero. Cercavo una carriera nel mio Paese. Da zia Patrizia ad andare a Hollywood, è un cerchio che si chiude».

Come è diventata la zia Patrizia, bella, depressa, in un mondo a sé?

«La mia agente mi manda al provino pensando siano poche scene, ero sul set di Lolita Lobosco. Giriamo quella dell'ospedale psichiatrico, Paolo mi sceglie. Si scopre che il ruolo era più lungo, ho dovuto incastrare i due set. È stato un dono. Nessuno aveva mai pensato a me per una donna con un disagio mentale, e tu non sei davvero bravo se non hai un ruolo per dimostrarlo».

scene di nudo di luisa ranieri 4

Le scene di nudo?

«Sono molto timida, con l'età, ne ho 48, ho imparato a voler bene ai miei difetti. È stato difficile, ma sono stata protetta da un set blindato».

scene di nudo di luisa ranieri 5

È stato più facile del set di "Eros" con Antonioni?

«Non c'è paragone. All'epoca ero giovane, fu una esperienza traumatica. Sono stata male, durante e dopo. Mi sentivo invasa, esposta. Ero acerba come attrice e non sapevo proteggermi. La recitazione era soffocata dal corpo. Oggi ho la corteccia dell'esperienza. Ma ho grande affetto per quella ragazza e gratitudine per il maestro Antonioni, con lui ho fatto un salto professionale».

scene di nudo di luisa ranieri 2

Ha lavorato con Antonio Capuano in "L'amore buio", l'ha ritrovato come personaggio.

«L'ho subito riconosciuto leggendo la sceneggiatura».

Rispetto al Fabietto del film, quale è stata la frase che Capuano ha avuto per lei?

«Ci incontrammo per il film da Ciro a Mergellina. "Madonna e che faccio di te? Si troppo bella, troppo giovane, ma va, va". Non era un complimento, cercava una mamma per questa ragazza e la cercava anonima. Ma il giorno dopo mi ha richiamato: "Se ti metto una parrucca e t'invecchio va buono?" Gli ho detto di sì».

Capuano chiede a Fabietto "ma tu ce l'hai una cosa da raccontare?". Lei ce l’ha?

«Oggi lo so, ma non mi va di condividerlo. Avevo un'urgenza di esprimermi, tirare fuori l’energia».

scene di nudo di luisa ranieri 3

Continua a leggere su:

https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/oscar-2022/2022/03/25/news/luisa_ranieri-342839827/

scene di nudo di luisa ranieri 1 paolo sorrentino e luisa ranieri luisa ranieri 2 luisa ranieri 1 luisa ranieri 1 luisa ranieri 9 luisa ranieri luisa ranieri e luca zingaretti luisa ranieri 1 toni servillo, luisa ranieri paolo sorrentino luisa ranieri 5 LUCA ZINGARETTI LUISA RANIERI luisa ranieri 3