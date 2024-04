“LE SCENE DI NUDO? SE ARRIVA IL BONIFICO IO STO SEMPRE A MIO AGIO” – ILENIA PASTORELLI A “BELVE” RICORDA IL DISAGIO QUANDO IL TRAILER DI UN SUO FILM FU MESSO SU PORNHUB COL SUO FONDOSCHIENA IN BELLA VISTA: “LI’ STAI FACENDO UN FILM, NON È TIPO ONLYFANS…”. POI MANDA IN VISIBILIO I FETICISTI LANCIANDO UN APPELLO ALLA FAGNANI: “SE CI ISCRIVIAMO IO E TE, MOSTRIAMO I PIEDI E FACCIAMO UN SACCIO DI SOLDI” – IL “GRANDE FRATELLO” E L’INFANZIA "INFELICE" NELLA PERIFERIA ROMANA: “QUANDO SI RIESCE A TRASFORMARE LA MERDA IN CIOCCOLATA, SEI FORTUNATA…” - VIDEO

ilenia pastorelli phstefaniacasellato 7

Ilenia Pastorelli lascia il segno a Belve con un’intervista scanzonata e profonda al tempo stesso.

Quando la Fagnani le chiede: “Si trova a suo agio a girare le scene di nudo?“, L’attrice, ironica, risponde: "Se arriva il bonifico io sto sempre a mio agio”. Fagnani allora insiste, ricordandole del suo disagio quando il trailer di un proprio film fu messo su Pornhub, per una scena che mostrava il suo fondoschiena in bella vista, e Pastorelli conferma: “si, perché li stai facendo un film, stai lavorando, non è tipo onlyfans…”.

E a proposito della nota piattaforma, lancia un invito alla Fagnani: “se ci iscriviamo io e te, facciamo un sacco di soldi, facciamo vedere i piedi”.

ilenia pastorelli francesca fagnani phstefaniacasellato 02

Quando Fagnani poi le chiede se “abbia sentito il venticello del rosicamento” arrivando dal Grande Fratello e vincendo subito un premio importante come il David, il botta e risposta è serrato: “Paradossalmente non dalle altre candidate”, “Ma dal suo mondo?”, insiste Fagnani, “più che altro da quei ragazzi che, giustamente, studiavano da tanti anni e non sono mai riusciti a fare un film”.

ilenia pastorelli

Non mancano poi momenti di riflessione piu’ intimi sulla difficile infanzia nella periferia romana: “Ha avuto un’infanzia più felice o infelice?”, chiede Fagnani, “Più infelice, però lo dico con il sorriso, perché quando si riesce a trasformare la merda in cioccolata, sei fortunata”, confessa Pastorelli.

