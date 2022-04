LO “SCHIAFFO” DEI GRAMMY AGLI OSCAR: ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI MUSICALI, ALLA MGM GRAND GARDEN ARENA DI LAS VEGAS, VA IN ONDA UN DISCORSO DEL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY, SNOBBATO DALL’ACADEMY - PER IL RESTO, NESSUN CEFFONE E TANTA NOIA: TRIONFANO JON BATISTE, I SILK SONIC E OLIVIA RODRIGO - STANDING OVATION PER I FOO FIGHTERS, A POCHI GIORNI DALLA MORTE DEL BATTERISTA, TAYLOR HAWKINS - VIDEO

Mario Manca per www.vanityfair.it

Nessuno schiaffo in diretta e nessuno scandalo da ricordare. Pur temendo la reazione imprevedibile di Kanye West, presente alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas senza potersi, tuttavia, esibire sul palco per la sua condotta online degli ultimi mesi, i Grammy 2022 filano lisci rinunciando ai contributi registrati che avevano tenuto banco nel 2021 e permettendo al pubblico di respirare di nuovo l'aura dei grandi eventi dal vivo.

Al di là del video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha approfittato del palco dei Grammy per spiegare di voler difendere la libertà e di voler riempire il silenzio con la musica - intervento che il presidente avrebbe voluto regalare anche nel corso della notte degli Oscar su invito di Sean Penn -, la serata ha visto essenzialmente il trionfo di tre artisti che si sono portati a casa i quattro riconoscimenti più pesanti della cerimonia:

Jon Batiste, il jazzman che ha vinto il Grammy per l'album dell'anno grazie a We Are, ispirato al movimento Black Lives Matter; i Silk Sonic, che hanno trionfato per la miglior canzone e il best record of the year grazie a Leave the Door Open, e la diciannovenne Olivia Rodrigo, insignita del titolo di migliore artista emergente.

Premiate, però, anche Doja Cat e SZA, che si sono fatte ricordare, più che per il Grammy come miglior duo, per la pausa pipì che stava rischiando di far perdere la premiazione a Doja Cat.

Commozione e applausi scroscianti per i tre Grammy ai Foo Fighters, che, a pochi giorni dalla tragica morte del batterista Taylor Hawkins - ricordato nel segmento dell'In Memoriam grazie a una straordinaria interpretazione di Rachel Ziegler, Ben Platt, Cynthia Erivo e Leslie Odom Jr. sulle note di Somewhere - si sono portati a casa i Grammy per la miglior canzone, il miglior album e la miglior performance rock pur non presenziando all'evento.

«Questo è il momento della serata in cui avrei dovuto annunciare i Foo Fighters. Avremmo dovuto celebrare con loro la vittoria di tre Grammy. Ma loro, naturalmente, non sono qui, per la tragica scomparsa del loro leggendario batterista Taylor Hawkins», ha detto il presentatore Trevor Noah, mentre poco dopo, a ricordare Hawkins, è stata anche Billie Eilish, che ha reso omaggio al batterista dei Foo Fighters cantando la canzone Happier Than Ever indossando una maglietta nera con sopra stampato il suo ritratto.

Tra gli abiti di Versace indossati da Dua Lipa e Megan Thee Stallion, la commozione di rivedere ai Grammy Joni Mitchell dopo l’aneurisma che l’ha colpita sette anni fa, e i premi postumi alla leggenda del piano jazz Chick Corea, scomparso nel febbraio 2021, e al cantante messicano Vicente Fernandez, morto a dicembre a 81 anni, i Grammy 2022 si fanno ricordare anche per la performance militante di John Legend, che ha cantato Free con indosso un abito blu accompagnato dalla cantante ucraina Mika Newton, dalla musicista Siuzanna Igidan e dal poeta Lyuba Yakimchuk; dall'energia scoppiettante dei BTS; e dall'ondata di energia di Travis Barker, Lenny Kravitz ed H.E.R. sulle note di Are You Going to Go My Way.

Infine, una menzione speciale per Lady Gaga, che ha monopolizzato l'attenzione del red carpet con il suo vestito destrutturato di Armani Privè, e l'intesa palpitante tra Justin Bieber ed Hailey Baldwin.

Ecco i vincitori delle categorie principal dei Grammy 2022:

Record of the Year

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Album of the Year

We Are di Jon Batiste

Song of the Year

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Best New Artist

Olivia Rodrigo

Best Music Video

Freedom di Jon Batiste

Best Pop Solo Performance

Drivers License di Olivia Rodrigo

Best Pop Duo/Group Performance

Kiss Me More di Doja Cat featuring SZA

Best Traditional Pop Vocal Album

Love for Sale di Tony Bennett e Lady Gaga

Best Pop Vocal Album

Sour di Olivia Rodrigo

Best Dance/Electronic Recording

Alive dei Rüfüs Du Sol

Best Rock Performance

Making a Fire dei Foo Fighters

Best Rock Song

Waiting on a War dei Foo Fighters

Best Rock Album

Medicine at Midnight dei Foo Figthers

Best R&B Performance

Leave the Door Open dei Silk Sonic e Pick Up Your Feelings di Jazmine Sullivan

Best R&B Song

Leave the Door Open dei Silk Sonic

Best R&B Album

Heaux Tales di azmine Sullivan

Best Rap Album

Call Me If You Get Lost di Tyler, the Creator

Best Country Album

Starting Over di Chris Stapleton

Best Latin Pop Album

Mendó di Alex Cuva