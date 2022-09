“È SCOMPARSA OGGI UNA ANZIANA SIGNORA...MI DISPIACE PER LA SUA MORTE, COME MI DISPIACE PER LA MORTE DI CHIUNQUE”

Da www.leggo.it

In occasione della morte della Regina Elisabetta II, Alessandro Gassmann ha pubblicato un commento su Twitter per salutare la sovrana britannica.

Il tweet di Alessandro Gassmann

Sotto il suo cinguettio, con testo «È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica - ha scritto Alessandro Gassmann -, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza. Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque. #ElizabethII rip ?», si è scatenata una piccola polemica. Ecco quale.

