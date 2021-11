“SCUSI, MALEDUCATO, NON E’ LEI QUELLO DOVEVA TACERE”, “NO, IO NON DEVO TACERE. NON SIAMO NEL REGNO DI BIN SALMAN” - LO SCAZZO TRA MATTEO RENZI E MARCO TRAVAGLIO A “OTTO E MEZZO” - LA DIFESA DI RONDOLINO BY MATTEUCCIO SUL PIANO DI SPUTTANESCION DEI CINQUESTELLE: “E’ UN GIORNALISTA STIMATO CHE HA SCRITTO COSE CHE IO NON CONDIVIDO E CHE IO NON METTO IN ATTO” - IL CALCIONE DI LILLI GRUBER: “GUARDI CHE I GIORNALISTI STIMATI NON FANNO QUESTE COSE, C’E’ UNA DEONTOLOGIA” - VIDEO

Estratto dell’articolo di To.Ro. per il “Fatto quotidiano”

[…] a Otto e mezzo. Renzi s' infila l'elmetto e si cala in trincea […] Di risposte, invece, alle domande sull'inchiesta di Firenze e sugli altri guai renziani, non ce n'è praticamente una.

Il primo round si apre sugli atti dell'indagine Open. Travaglio legge l'email di Fabrizio Rondolino, ricevuta da Renzi e inoltrata a Marco Carrai, con la quale l'ex giornalista dell'Unità propone una task force per delegittimare gli avversari politici: la "character assassination" dei Cinque Stelle (Grillo, Di Maio, Di Battista e altri), di Travaglio e di Andrea Scanzi. Renzi ridacchia in sottofondo. Quando è il momento di replicare, lo fa con una sequela di insulti: "Maddai ragazzi. Due minuti e due secondi per dire quanto è disperato Travaglio. Per distruggere i Cinque Stelle è bastato farli governare. Per distruggere Il Fatto Quotidiano invece è bastato Travaglio".

[…] Sull'idea di Rondolino, Renzi si limita a poche parole: "Ovviamente non ha avuto seguito. Gli ho risposto di no, ma non per email. Altrimenti sarebbe stata agli atti. Il mio ufficio l'ha girata a Carrai in automatico". In verità, dagli stessi atti, risulta che Rondolino e la moglie Simona Ercolani sono stati impiegati nella "bestiolina" renziana, la squadra della comunicazione web messa in piedi […] con le risorse della Fondazione Open dopo la sconfitta nel referendum costituzionale del 2016.

[…] Renzi non risponde nel merito su Open ("È un hackeraggio di Stato"), né sui rapporti con Bin Salman ("Dite che le donne non possono guidare, non sapete niente di Arabia Saudita"), né sull'opportunità di prendere soldi da uno Stato estero ("Di quello che faccio ne rispondo ai cittadini. Voi alimentate una campagna di odio perché noi, da soli, abbiamo messo Draghi al posto di Conte"). […]

