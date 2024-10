22 ott 2024 19:15

“SE FOSSI RIMASTA IN RAI NON SAREI PIÙ IN ONDA” – “STRISCIA LA NOTIZIA” MANDA UN FUORIONDA DI BIANCA BERLINGUER CHE, DURANTE LA REGISTRAZIONE DI “È SEMPRE CARTABIANCA DI DOMENICA”, SI ABBANDONA A UNA CLAMOROSA CONFESSIONE: “RINGRAZIO DIO DI NON ESSERE RIMASTA LÌ. NON AVREI ACCETTATO LE REGOLE, E QUINDI AVREBBERO TROVATO IL MODO DI NON FARMI… MI HANNO DETTO CHE CI SONO REGOLE ASSURDE, TIPO CONTROLLANO TUTTI I SERVIZI. AVREBBERO BOICOTTATO GLI OSPITI” – POI SBROCCA DI NUOVO CON I COLLABORATORI DI MEDIASET: “BRANCO DI INCAPACI…” – VIDEO