“SE JESSICA MORLACCHI NON DENUNCIA PERCHE’ CACCIARE MEMO REMIGI?” – SGARBI ATTACCA LA RAI: “NON DOVEVA MANDARLO VIA. QUELLA PALPATINA NON È UNA MOLESTIA, MEMO REMIGI È TALMENTE VECCHIO CHE NON È ESCLUSO SIA SCESA LA MANO IN MODO INVOLONTARIO. POI A QUELL’ETÀ SE TOCCHI IL CULO DI UNA RAGAZZA È COME SE TOCCASSI UNA SEDIA” – CRUCIANI: "UN POVERACCIO DI 84 ANNI LO STATE FACENDO PASSARE COME IL MOSTRO DI MILWAUKEE, PORCA PUTTANA!" – E SUI SOCIAL SI LEVA UN CORO PRO MEMO: “E’ UN GALANTUOMO. UN ERRORE PUO’ CAPITARE”

SGARBI

Memo Remigi è stato sospeso dal programma “Oggi è un altro giorno” di Rai1, dopo l’accusa di aver palpeggiato Jessica Morlacchi, una delle componenti del cast. Il fatto è stata rilanciato da un video diventato in breve virale sui social, con tanto di critiche dagli utenti. Ma Vittorio Sgarbi non ci sta e annuncia di volerlo sostenere per riportarlo in tv: “Quando sei vecchio non hai più i riflessi pronti. Poi a quell’età se tocchi il culo di una ragazza è come se toccassi la sedia...”

È gogna mediatica per Memo Remigi accusato di aver palpeggiato l'ex Gazosa Jessica Marlocchi in diretta Tv a Oggi è un altro giorno.

Il fatto risale alla puntata di venerdì 21 ottobre, e denunciato prontamente dalla twittata di una spettatrice con correlato video di una manciata di secondi, nel frattempo diventato virale. “Memo Remigi tocca il fondochiena...

giuseppe cruciani

Ma è tutto regolare. Vergogna”. La clip si riferisce al lancio dei temi centrali della giornata in cui si nota la mano del cantante classe'38 tenuta sul fianco della collega per poi calare e finire sul fondoschiena di lei che non gradisce e la riporta fermamente sul fianco. Un episodio finora tenuto nascosto, come fa sapere Serena Bortone - che nella puntata odierna anticipa la sospensione di Remigi dal programma - e diffuso solo in seguito al servizio di Striscia la notizia andato in onda ieri sera, con conseguente rilancio di Dagospia già dalla mattinata.

Anche se in casa Rai erano partiti subito i provvedimenti, visto che il musicista lombardo era sparito dai radar già da lunedì.

BORTONE REMIGI MORLACCHI

Intanto che lo stesso Remigi si difende dall’accusa di molestia a mezzo social sui suoi profili ufficiali - “Ci tengo a precisare che quanto accaduto, sicuramente mal riuscito rispetto ai suoi intenti, era soltanto un gesto innocente e scherzoso nei confronti di una stimata collega di lavoro..” - noi scomodiamo sul fattaccio del giorno il signore dell'arte Vittorio Sgarbi, che si dichiara pronto a difenderlo.

Sgarbi, ma un colpetto sul fondoschiena è una molestia?

Sicuramente non è una molestia, ma Memo ha oltre 80 anni (84 nda), insomma è talmente vecchio che non è escluso sia scesa la mano in modo involontario… E poi lo conosco da tanti anni, non l’ha mai fatto in vita sua, figuriamoci.

Anche un gesto scherzoso?

BORTONE REMIGI MORLACCHI

Sì, ma non solo, come dicevo, quando sei vecchio non hai più i riflessi pronti. Poi a quell’età se tocchi il culo di una ragazza è come se toccassi la sedia, un’automobile…

Non si eccita?

Ma certo che no.

Intanto la Rai ha recesso il contratto…

La Rai non doveva cacciarlo. Lui può fare causa all’azienda, specie se lei non dichiara di essere stata molestata. Sta zitta, no? Se lei non denuncia, lo devono riammettere.

Ma il processo via social continua…

I vecchi vanno perdonati, io lo difenderò contro tutti. E adesso sa che c’è? Quasi quasi lo chiamo per dirglielo…

