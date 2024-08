“SE SONO MAI STATA ATTRATTA DA UNA DONNA? AL MOMENTO NO, MA SONO APERTA” – LUISA RANIERI CONFESSA LE SUE TENTAZIONI SAFFICHE: “CHI PUÒ DIRLO?" – “IL MIO FISICO? ORMAI È TARDI, NON CAMBIEREI NULLA. VA BENE COSÌ” (E TE CREDO, HA 50 ANNI MA DÀ ANCORA UNA PISTA ALLE 20ENNI) – “BELLOCCHIO MI HA SCARTATA NEL PROVINO PER 'IL REGISTA DI MATRIMONI', CI SONO RIMASTA MALE” – “L'ULTIMA PAROLACCIA CHE HO DETTO? ‘VAFFANCULO’, PERCHÉ…” - VIDEO

LUISA RANIERI NUDA IN E' STATA LA MANO DI DIO

[…] Luisa Ranieri […], Protagonista della copertina Vanity Fair, […]ha risposto ad alcune domande della «random interview». […]

LE PAROLE DI LUISA RANIERI

L'account Instagram di Vanity Fair ha condiviso il video della breve intervista a Luisa Ranieri. […] Come prima cosa, Luisa ha rivelato che la persona di cui si fida di più è il marito Luca Zingaretti. «L'ultima parolaccia che ho detto è stata 'vaffancu**' perché mi hanno fatto irritare.

luisa ranieri vanity fair

Il desiderio che non ho ancora realizzato? Fare un viaggio in india da sola». Alla domanda: «Sei mai stata attratta da una donna», lei ha risposto senza peli sulla lingua: «Chi può dirlo? Al momento no, però siamo aperti». […] «Se potessi mollare tutto, arrederei case. Il mio fisico? Ormai è tardi, non cambierei nulla. Va bene così», ha concluso.

