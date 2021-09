Se ti stuprano forse te la sei cercata,se ti ammazzano forse te la sei cercata.Mi sono rotta le palle di queste frasi. Mi rivolgo agli uomini: ribellatevi a chi vi disegna come dei primati che non riescono a tenere a freno gli intinti, fatelo voi perché NOI SIAMO STANCHE! BASTA! — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) September 17, 2021

barbara palombelli

"Le parole usate dalla giornalista Barbara Palombelli per provare a 'spiegare' la drammatica ondata di femminicidi che sta insanguinando il nostro Paese sono inaccettabili e frutto di una visione del fenomeno profondamente sbagliata e superficiale. Anni di lavoro e studio, ad esempio nella commissione Femminicidio del Senato, vengono così mortificati da parte di chi, come giornalista, ha un ruolo delicatissimo nell'influenzare l'opinione pubblica.

In quelle poche parole sono racchiusi i peggiori stereotipi che banalizzano e distorcono l'approccio culturale e giuridico alla violenza di genere. Per questo motivo abbiamo ritenuto di segnalare l'episodio all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. All'indignazione di molti devono anche far seguito le azioni concrete, non per mettere qualcuno all'indice ma per far funzionare al meglio i presìdi di garanzia delle nostre istituzioni".

FIORELLA mannoia

Così un una nota le senatrici Danila De Lucia, Cinzia Leone, Alessandra Maiorino, Susy Matrisciano e il senatore Gianluca Perilli, componenti M5S nella commissione Femminicidio del Senato.

barbara palombelli barbara palombelli foto di bacco barbara palombelli