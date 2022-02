“SE VI GUARDATE BENE, NEANCHE VOI SIETE GLI STESSI DI VENTI ANNI FA” - IL CANTAUTORE MARCO CONIDI SI SCHIERA CON GRIGNANI DOPO LE PERCULATE SOCIAL A SANREMO – "MI DISPIACE MOLTO LEGGERE LE PRESE IN GIRO DI UN GRANDISSIMO CANTAUTORE CHE TRA L'ALTRO ERA BELLISSIMO E LE STESSE CHE OGGI LO DERIDONO, LO INVIDIAVANO O NE ERANO INNAMORATE PRIMA. IO PER PRIMO CONOSCO BENE COSA SIA L'AUTODISTRUZIONE. SE SONO ANCORA QUI LO DEVO ALLA MIA DECISIONE DI SCEGLIERE LA VITA E LA SALUTE. QUINDI AUGURO A GIANLUCA DI… - VIDEO

L'esibizione di Gianluca Grignani sul palco dell'Ariston ha scatenato i commenti dei social, in molti casi poco carini, se non vergognosi, ai suoi danni. E Marco Conidi, in un post sui social, difende Grignani, pur specificando di conoscerlo ma di non essere suo amico, e di non prendere le sue parti per amicizia ma solo per empatia. «Non sono amico di Gianluca. Ci siamo incrociati a volte e abbiamo amicizie in comune, quindi questo post non è per amicizia», spiega Conidi sul suo profilo Facebook.

«Mi dispiace molto leggere le battute e le prese in giro di un grandissimo cantautore che tra l'altro era bellissimo e gli e le stesse che oggi lo deridono lo invidiavano o ne erano innamorate prima. Facciamo un lavoro pubblico ed è normale e anche ovvio essere giudicati, poi tanti ti aspettano li al varco per vedere se ti sei inquartato o altro anche perché è rassicurante vedere che non solo per noi passa la bellezza il tempo e la salute», scrive Conidi.

«Però qui si parla di fragilità e sofferenza, quella stessa che ci ha permesso di godere di meravigliose canzoni che Gianluca ha scritto mettendosi senza filtri o corazze. Io per primo conosco bene cosa sia l'autodistruzione e per anni quei demoni che ti mangiano dentro mi hanno fatto distruggere il mio corpo e la mia anima, e i segni che si vedevano sono simili a quelli per cui ora deridono Grignani», continua Conidi.

«Ho dovuto spingere il pedale fino a giocarmi veramente la vita e la salute e se sono ancora qui lo devo all'amore a qualcuno che lassù mi ha messo una mano in testa e alla fortuna. Ma soprattutto lo devo alla mia scelta di scegliere la VITA e la SALUTE. Così ora tutto magicamente sta tornando a posto compreso una nuova gioventù e una nuova bellezza e forma fisica», conclude il suo post. «Quindi auguro a Gianluca di scegliere la Vita e ritrovare l'Amore per se stesso. E Voi che avete goduto pianto e cantato le sue canzoni, fategli sentire un abbraccio, non misere battute da bar. Che se vi guardate bene, non siete neanche voi gli stessi di venti anni fa. Auguri Gianluca e viva la Tua Musica?».

