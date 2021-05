“LA SEGNALAZIONE DELL’INCONTRO TRA RENZI E MANCINI ARRIVÒ ANCHE A NOI” - PETER GOMEZ RACCONTA CHE L’INSEGNANTE CHE HA FILMATO L’EX PREMIER E IL DIRIGENTE DEL DIS HA INVIATO ALCUNE FOTO ANCHE ALLA REDAZIONE DEL “FATTOQUOTIDIANO.IT” IL 31 DICEMBRE: “MI PIANGE IL CUORE. CE NE SIAMO RESI CONTO SETTIMANA SCORSA QUANDO IL SERVIZIO DI REPORT ERA GIÀ ANDATO…” - VIDEO

Renzi e gli 007, Gomez: “Nessun complotto. La segnalazione dell’incontro tra il leader di Iv e Mancini arrivò anche alla nostra redazione”

Da www.ilfattoquotidiano.it

Matteo Renzi, insieme al dirigente del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Marco Mancini, impegnato per più di 40 minuti in una conversazione nella piazzola dell’autogrill di Fiano Romano, il 23 di dicembre del 2020.

La puntata di Report di lunedì scorso, che ha mostrato il leader di Italia viva in compagnia dell’agente segreto, ha scosso la politica e parte dell’opinione pubblica, tanto che la vicenda è finita al Copasir e il partito guidato dall’ex segretario del Pd ha tirato in ballo un presunto “complotto”, annunciando di voler presentare un esposto in Procura per acquisire le immagini di videosorveglianza della stazione di servizio.

Ma il direttore de ilFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, in diretta per commentare quanto accaduto, ha respinto la ricostruzione del senatore di Rignano: “La signora che ha denunciato l’incontro tra i due si è detta disponibile a un confronto con Renzi. Il che fa cadere l’ipotesi del complotto. In più, quella segnalazione arrivò alla nostra redazione il 31 di dicembre”.

