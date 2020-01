“SEI UN CRETINO, I MIEI FIGLI DEVONO SAPERE” – BARBARA D’URSO IN VACANZA A DUBAI LASCIA GUIDARE NEL DESERTO JONATHAN KASHANIAN, CHE PRENDE LE DUNE CON TROPPA VEEMENZA E ROMPE L’AUTO TRA LE URLA DELLA CONDUTTRICE – “TI HO DETTO DI NON ANDARE COSÌ FORTE, SIAMO AL BUIO NEL DESERTO E NESSUNO CI VIENE A PRENDERE” - LUI CHIAMA I SOCCORSI E NEL FRATTEMPO MANGIA UNA BANANA… – VIDEO

Emiliana Costa per www.leggo.it

Barbara D'Urso, incidente nel deserto in macchina con Jonathan Kashanian: «I miei figli devono sapere...». La conduttrice di Pomeriggio 5 sta proseguendo le sue vacanze a Dubai. Ieri, Barbara e Jonathan hanno partecipato a un tour nel deserto in macchina. Ma qualcosa è andato storto.

Nelle stories di Instagram, la conduttrice documenta con una serie di video l'accaduto. Dopo il classico tour in moto e macchina, Barbara D'Urso, Jonathan Kashanian e una loro amica avrebbero fatto un ultimo giro nel deserto in auto. Alla guida c'è il tutor di Detto Fatto. Nei filmati, Barbara urla a Jonathan di rallentare e di non prendere le dune alte. Ma forse è troppo tardi. L'auto si rompe, lasciandoli a piedi in mezzo al deserto nel cuore della notte.

Ecco le parole scherzose di Barbara D'Urso: «Sei un cretino, ti ho detto di non andare così forte. Siamo a piedi al buio nel deserto e nessuno ci viene a prendere. I miei figli devono sapere...». Jonathan, per nulla preoccupato, chiama i soccorsi e nel frattempo mangia una banana: «Potassio!».

