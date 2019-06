“SEI PURE LADRA” – FINISCE A PESCI IN FACCIA “L’AMICIZIA” TRA LE DUE EX AGENTI DI PAMELA PRATI. ELIANA MICHELAZZO SU INSTAGRAM FA ANCORA FINTA DI ESSERE UNA VITTIMA: “SAI QUANTO HO PIANTO PER SIMONE, I REGALI TE LI POTEVI RISPARMIARE” – “HAI MINACCIATO TANTE VOLTE DI MORIRE CON LE GOCCE, METTENDOMI TERRORE. PENSI CHE…”

eliana michelazzo contro pamela perricciolo su instagram

pamela prati perricciolo michelazzo

Finisce a stracci in faccia l'amicizia tra Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due ex manager di Pamela Prati, coinvolte pesantemente nello scandalo Mark Caltagirone, si sfoga di notte su Instagram contro "l'altra" Pamela, da cui secondo Dagospia era unita da un rapporto sentimentale più profondo di un'amicizia, lavando i panni sporchi in pubblico: "Oltre che parli sei pure ladra e sai quanto ho pianto per Simone, i regali te li potevi risparmiare. Ho passato 10 Natali sola senza la mia famiglia vera. Ah sì, ora dici che i profili li hai aperti all'università! Vergogna, ti sei presa gioco di me! Per fortuna che la legge fa le sue indagini. Fatti un esame di coscienza, tutto risale a te". Il riferimento è all'altro "fidanzato fantasma" Simone Coppi, con cui la Michelazzo sarebbe stata virtualmente sposata per anni proprio come la Prati con Caltagirone. Dietro questo raggiro ci sarebbe, secondo Eliana, proprio la Perricciolo. Pamela si è difesa sul Fatto Quotidiano sostenendo che anche la Michelazzo conosceva la verità e che ha retto il gioco per questioni mediatiche.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime

Sempre nella notte però la Michelazzo ha rincarato la dose contro l'ex amica, rivelando altri dettagli molto intimi: "Hai minacciato tante volte di morire con le gocce!". Mettendomi terrore... Dicendo che non uscivi più di casa... Pensi che ti avrei scritto muori? Non pensi che ti avrei aiutata messaggiando tranquilla? La scena del messaggio fa ridere... a breve lo pubblico".

