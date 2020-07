SCAZZO TRA STEFANO FASSINA E CARLO CALENDA AL TG2 POST

Da www.iltempo.it

stefano fassina vs carlo calenda a tg2post 3

Al Tg2 post gli animi si scaldano sui favori del governo a Benetton per la concessione delle autostrade. Carlo Calenda stuzzica Stefano Fassina: "Volete dare le autostrade all'Anas? Ma per favore..." Il deputato di sinistra si sente colto nel vivo: "Sei stato al governo tre anni adesso fai lezioni sugli investimenti pubblici".

stefano fassina vs carlo calenda a tg2post 2

E così il leader di Azione! sbotta: "Amore mio, ma quando c'ero io... chiedi alle aziende com'era Impresa 4.0", rivendica. Poi l'affondo. "Eri viceministro dell'Economia e avevi la concessione dei Benetton nel cassetto secretata. Lo stai quanto guadagnavano i Beneton quando stavi all'Economia?". Fassina è travolto: "Ma ci sono stato sei mesi...". In soccorso arriva Stefano De Martino che presenta i comici di Made in sud.

stefano fassina vs carlo calenda a tg2post 1 CARLO CALENDA stefano fassina stefano fassina CARLO CALENDA OSPITE DI DIMARTEDI stefano fassina 39b stefano fassina al corteo a ostia stefano fassina vs carlo calenda a tg2post 4 stefano fassina vs carlo calenda a tg2post