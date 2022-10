“SEMBRA CHE STAI SULLA TAZZA” - GAG ESILARANTE A “TU SÌ QUE VALES”: BELEN PROVA A SIMULARE UN ORGASMO COME IN “HARRY TI PRESENTO SALLY”, MA IL RISULTATO È DELUNDENTE. MAMMUCCARI ESPLODE: “MI È CADUTO UN MITO”. ZERBI: “IO FACCIO COSÌ QUANDO SONO SUL WATER”. MA L’ARGENTINA SPIAZZA TUTTI: “SE DOVESSI FINGERE PER DAVVERO NON TE NE ACCORGERESTI” – E LA DE FILIPPI METTE IN IMBARAZZO SABRINONA FERILLI MOSTRANDO I SUOI MESSAGGINI PRIVATI… VIDEO

1. BELEN, ORGASMO A TU SI QUE VALES: IMBARAZZO IN STUDIO. TEO MAMMUCARI: «SEMBRA CHE STAI SULLA TAZZA»

Belen Rodriguez come Meg Ryan, in Harry ti presento Sally. Durante la terza puntata di Tu si que vales la showgirl argentina si è resa protagonista di una gag esilarante, interpretando insieme a Gerry Scotty i due protagonisti del film, Meg Ryan e Billy Crystal, nella famosa scena hot in cui lei, Sally, finge un orgasmo davanti a lui in un ristorante affollato.

Il siparietto ha fatto molto discutere e ha scatenato diverse reazioni nello studio, primo fra tutti Teo Mammucari che per smorzare l'imbarazzo ha commentato: «È caduto un mito».

Cosa è successo

La scena è avvenuta quando Gerry ha deciso di prestarsi alla gag per ottenere un "bonus" in merito a un concorrente della sua scuderia. La produzione del programma a questo punto ha chiesto alla Rodriguez di prendere parte alla recita e di interpretare la partner di Billy Crystal e la showgirl non si è di certo tirata indietro.

Per calarsi totalmente nel personaggio, Belen ha indossato una parrucca bionda e poi gli addetti ai lavori hanno posto al centro dello studio un tavolino apprecchiato.

Gerry Scotti e Belen erano così seduti uno di fronte all'altra e hanno ricreato l'iconica scena della pellicola: «Le donne a volte capita che fanno così...», recita la showgirl argentina prima di simulare l'orgasmo.

Risultato non soddisfacente

Il risultato non è stato soddisfacente e non ha convinto il pubblico. Nemmeno Teo Mammucari, che ha cercato di rompere l'imbarazzo esclamando: «Sembra che stai sulla tazza, è crollato un mito». Seguito da Rudy Zerby che, sorridendo, ha detto: «Io faccio così quando sono sul water».

La compagna di Stefano De Martino, a quel punto, ha risposto divertita: «Se dovessi fingere per davvero non te ne accorgeresti».

2. TU SI QUE VALES, LA DE FILIPPI IMBARAZZA LA FERILLI: "ECCO I TUOI MESSAGGINI”

Maria De Filippi mette in imbarazzo Sabrina Ferilli a Tu si que Vales, lo show di sabato sera di Canale Cinque. La De Filippi infatti ha rivelato che la Ferilli le ha inviato dei messaggi vocali su WhatsApp con degli "ordini" e dei "comandi" sulla trasmissione. E nel corso della puntata con delle richieste che la conduttrice definisce "ordini" e "comandi" riguardo alla trasmissione.

E nel corso della puntata la De Filippi ha chiesto alla regia di farli ascoltare. "Una settimana fa Sabrina mi ha mandato dei vocali in cui mi ordina delle cose" afferma la conduttrice di C'è Posta per Te. "Ordino?!?" replica subito la Ferilli. "Si, ordini relativi a questa trasmissione" prosegue De Filippi. "Ahhh, ordino...", replica ancora l'attrice de La Grande Bellezza. "Comandi" afferma la De Filippi.

"Allora ho girato tutti questi messaggi WhatsApp alla regia in modo che sentano e che faranno da anticipazione al numero che ti sei preparata. "Ma guarda un po', c'è da fare davvero attenzione a come parlo" replica la Ferilli ormai imbarazzata. E così via al primo messaggio: "Grazie, se lo puoi comunicare alla trasmissione che io ho un numero di magia da fare. Si tratta di una decina di minuti, se lo puoi comunicare tu cortesemente alla trasmissione così da poter mettere in scaletta il momento Ferilli. Grazie", ha detto la Ferilli suo WhatsApp alla De Filippi.

La Ferilli ribatte però ancora: "Senti ma con chi dovrei parlare per avere un minimo di oggettistica per il mio numero di magia?". Insomma il siparietto si è poi chiuso in pochi minuti ma di certo non è mancato l'imbarazzo dell'attrice per i messaggi svelati dalla De Filippi.

