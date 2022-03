Mossa astutistima di Mara Venier che fa partire una gogna mediatica per Pierpaolo Pretelli che ingegnuo fa una battuta poco riuscita a #Verissimo per distogliere l'attenzione dalla gaffe clamorosa di Amanda Lear a #DomenicaIn #PRELEMIpic.twitter.com/IQKpdHcgeX — Chiara ?? (@SdiChiarata) March 13, 2022

Da corrieredellosport.it

Amanda Lear è stata protagonista di un’uscita infelice durante l’ultima puntata di Domenica In. Dimenticando per un attimo la guerra in Ucraina, l’attrice si è lasciata sfuggire un commento poco carino nei confronti di una modella mentre parlava del film sulla vita di Salvador Dalì, di cui fu la musa per tanti anni. “Hanno fatto un film sulla sua vita, con Ben Kingsley. E in questo film, hanno preso una modella australiana, alta, bionda, che recita la mia parte. E io ho visto la sua foto e ho detto ‘Beh, non mi piace!’. Sembro una mig***ta ‘ucraniana’, no veramente“, ha detto durante lo show domenicale.

Mara Venier si scusa: “Non avevo capito”

Mara Venier non si è immediatamente resa conto di quanto affermato dalla sua ospite. La frase però non è sfuggita ai telespettatori, che hanno attaccato Amanda sui social. Poco dopo la conduttrice è intervenuta dicendo: “Voglio precisare una cosa. Quando Amanda se n’è uscita con quella battuta molto infelice, io ho detto subito ‘Cosa hai detto?’ perché non avevo capito. Se avessi capito quello che stava dicendo, è chiaro che avrei preso le distanze come le prendo adesso. Non è il momento adesso di fare polemiche inutili.”

