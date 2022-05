6 mag 2022 18:39

“SENTI, NON SO CHE MESTIERE FAI…” BOTTE DA ORBI A DRITTO E ROVESCIO TRA EDWARD LUTTWAK E MAURIZIO BELPIETRO CHE REPLICA: “SO CHE DA ANNI LEI SOSTIENE DELLE TEORIE A VOLTE ANCHE BIZZARRE, E FA IL CONSIGLIERE DI TUTTI QUELLI CHE STANNO VINCENDO. NON HA UN MESTIERE PRECISO, QUINDI NON VENGA A DARE LEZIONI A ME. LEI LAVORA PER QUALCUNO, TUTTE LE VOLTE” – E LUTTWAK: “FORSE VOI MANGIAVATE IL GELATO MA…” - VIDEO