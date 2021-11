27 nov 2021 19:50

“SENZA MORISI È FINITO, DRAGHI LO ASCOLTA COME SE AVESSE DI FRONTE FLAVIA VENTO” – MAURIZIO CROZZA SFOTTE SALVINI NEL SUO MONOLOGO, POI FA L’IMITAZIONE DEL “CAPITONE” INCAZZATO NERO CONTRO I SUOI COLLEGHI DI PARTITO: “PERCHÉ NON MI ESPRIMO PIÙ CON QUEI BEGLI ELENCHI ITALIANI DI UNA VOLTA? CHIEDETELO AI FEDRIGHI, AGLI ZAII, AI GIORGETTI CHE FANNO GLI AMICONI E POI MAGARI MANDANO LA POLIZIA A CASA DI MORISI… SAPEVANO BENISSIMO CHE MORISI MI SPACCIAVA GLI ELENCHI? IO SENZA GLI ELENCHI DI MORISI SONO COME GUGLIELMO MARIOTTO SENZA BALLANDO CON LE STELLE… NON ESISTO!” - VIDEO