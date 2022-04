“SERVANT OF THE PEOPLE”, LA FICTION CON ZELENSKY, STA FACENDO IL BOTTO IN TUTTO IL MONDO, MA DA NOI NON SPOPOLA: LA PRIMA PUNTATA IN ONDA SU LA7 SI È FERMATA AL 3.4% DI SHARE E 821MILA SPETTATORI – EPPURE LA SERIE OFFRE SPUNTI REALISTICI SULL’ASCESA DEL PRESIDENTE UCRAINO: NON SOLO VIENE RACCONTATO COME LE PROMESSE FATTE IN CAMPAGNA ELETTRORALE CONTRO LA CORRUZIONE E LA GUERRA NEL DONBASS NON SIANO STATE MANTENUTE, MA È UN RITRATTO REALE DI ZELENSKY CHE… VIDEO

Laura Rio per “il Giornale”

Era una serie molto attesa. Almeno da chi segue tutti i risvolti di questa terrificante guerra. Però, forse, la gente è anche stanca di ore e ore di dirette, servizi, talk, approfondimenti sull'Ucraina. E così Servant of the People, la fiction comica in cui recita il presidente Zelensky nel ruolo di un insegnante che diventa la guida dell'Ucraina (e che rispecchia proprio quello che è successo nella realtà), non ha fatto il botto di ascolti lunedì sera su La7.

Si è fermata al 3,4 per cento di share con 821 mila spettatori, che per il canale di Cairo non è un brutto dato, però neanche un grande risultato considerato che la serie sta spopolando in tutto il mondo. Del resto la fiction, presa in sé, non è uno di quei prodotti per cui si sta attaccati al televisore: se non ci fosse la guerra in corso nessuno spettatore italiano se la sarebbe guardata. Invece andrebbe vista, se non altro per capire l'intreccio incredibile tra tv e politica. Anche, perché, forse questo intreccio non è poi tutto così casuale.

E ce lo spiega il bel documentario che La7 medesima ha mandato in onda lunedì sera subito dopo la serie: Zelensky the story (società di produzione Bangumi) che riassume il percorso del presidente ucraino dagli inizi come produttore e attore fino all'elezione e al conflitto attuale. Si intuisce che dietro la realizzazione della serie non c'era solo un'operazione televisiva ma anche un progetto politico sostenuto da finanziatori.

E viene anche raccontato come gran parte delle promesse fatte in campagna elettorale dal «servitore del popolo» contro la corruzione e per fermare la guerra in Donbass non siano state mantenute. Insomma un ritratto reale e non apologetico dell'attuale eroe della guerra. Un motivo in più per rivedersi on demand anche questo documentario. Comunque quanto ad ascolti, La7, grazie alla sua copertura capillare dell'informazione in Ucraina, ha realizzato il miglior mese di marzo di sempre.

