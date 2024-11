20 nov 2024 19:28

“SERVIZIO PUBBLICO È CHI LO FA, NON CHI DICE DI FARLO” – ALDO GRASSO SI INCAZZA PER LA MANCANZA DI PROGRAMMI TV IN RAI SULLE ELEZIONI PERSE DALLA DESTRA: “LUNEDÌ POMERIGGIO VOLEVO INFORMARMI SULL’ESITO DELLE REGIONALI E HO COMINCIATO DAL NUMERO 1. PRIMA C’ERA LA REPLICA DI UNA SOAP, POI “LA VITA IN DIRETTA” DETTA ANCHE “LA MORTE IN DIRETTA”. SU RAI2 QUELLA OSCENITÀ CHE SI CHIAMA BELLAMA’ (MA SI PUÒ DARE UN TITOLO DEL GENERE?) E L’INUTILE “LA PORTA MAGICA” E SU RAI3 L’INCOLPEVOLE “GEO” . LA RAI OFFRIVA SOLO I NON ESALTANTI SERVIZI DI RAI NEWS 24. A PENSAR MALE… (STAVA VINCENDO LA SINISTRA)”