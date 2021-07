“IL SESSO DI COPPIA? DOPO UN PO' DIVENTA QUASI UN INCESTO” – A 20 ANNI DALL’USCITA DEL FILM “LE FATE IGNORANTI”, OZPETEK TORNA CON LA SERIE “THE IGNORANT ANGELS”, OTTO PUNTATE TRATTE DALL'OMONIMO FILM CHE ANDRÀ IN ONDA A FEBBRAIO SU “DISNEY STAR”: “GLI ATTORI SARANNO LUCA ARGENTERO E CRISTIANA CAPOTONDI. ARGENTERO PRIMA DI INIZIARE A GIRARE MI HA DETTO: "NON MI VOGLIO SPOGLIARE E NON VOGLIO BACIARE NESSUNO. NON MI SENTO PIÙ A MIO AGIO. SONO VECCHIO…” - VIDEO

Annamaria Piacentini per "Libero quotidiano"

the ignorant angels 5

Dopo 20 anni dall' uscita in sala del film cult Le Fate Ignoranti, il regista Ferzan Ozpetek gira una serie tv che sarà vista in 70 paesi. Otto puntate tratte dall' omonimo film dal titolo internazionale The ignorant Angels che andranno in onda a febbraio sulla piattaforma digitale Star Disney. La serie l' ha presentata durante il TaorminaFilmFest.

Il regista turco, più amato dal pubblico, aveva raccontato una storia d' amore e d' amicizia dove in primo piano parlava anche di omosessualità. Erano gli inizi di un mondo che non voleva più nascondersi. Ma ogni passaggio della storia era girato con delicatezza e il rispetto dei sentimenti talmente forti al punto che quando uscì il film si cominciò a parlare di una legge in favore delle coppie omosessuali. Che oggi, possono anche sposarsi.

the ignorant angels 3

Maestro Ozpetek, com' è nata la storia di questo film?

«Mi trovavo ad Istanbul a casa della mia amica Serra Yilmaz, protagonista in molti miei film. Quel giorno mi ha dato un libro del pittore Magritte, dove c' era un quadro intitolato Le fate ignoranti. Trovai il titolo perfetto per la storia che volevo raccontare».

Però, in molti le dicevano che non avrebbe avuto successo. Invece...

«Sì, fu un grande successo. Però, all' inizio avevo tanti timori. Avevo fatto vedere il film in privato a due amici e si erano addormentati. La scusa era che erano stanchi. Altri mi dicevano: non farai una lira. Intanto non usciva nelle sale perché Gabriele Muccino aveva girato L' ultimo bacio. Dovevo attendere».

the ignorant angels 2

L' argomento era forte, si parlava di una moglie che aveva scoperto l' omosessualità del marito morto in un incidente. Era un film coraggioso che metteva in scena anche l' amore e l' amicizia.

«Eppure in molti dicevano che sarebbe stato un insuccesso. C' era anche chi puntava allo scandalo. Al contrario Piero Tosi mi disse: "Vedrai andrà benissimo. Rimarrà nella storia e cambierà molte cose". Infatti, accadde proprio così. Passammo dalle 45 copie alle 300: tutti lo volevano vedere».

L' accettazione dell' altro fu una rivoluzione molto positiva. E l' omosessualità fu raccontata senza menzogne. Come scelse gli attori protagonisti?

the ignorant angels 6

«Stefano Accorsi viveva vicino casa mia, ed eravamo amici. Lo trovai perfetto per il ruolo. Margherita Buy la incontrai al festival di Venezia dove era in giuria. Accettò di interpretare Antonia ma dopo un po' di tempo mi chiese: possiamo parlare in privato? Subito dopo mi confessò che non poteva girare perché era incinta. E non avrebbe mai baciato nessuno perché le faceva schifo. Così cambiai la storia scrivendo che il bimbo che attendeva era del marito morto in un incidente. Siamo partiti da lì».

the ignorant angels 1

Ora è sul set per girare la serie televisiva. Gli attori sono stati sostituiti. Chi ha scelto?

«Luca Argentero e Cristiana Capotondi. Argentero prima di iniziare a girare mi ha detto: "Non mi voglio spogliare e non voglio baciare nessuno. Non mi sento più a mio agio...sono vecchio. Tra gli altri ci saranno Ambra Angiolini e Anna Ferzetti nei panni di due astrologhe, Edoardo Purgatori, Carla Signoris, Edoardo Scarpetta, Paola Minaccioni e Serra Yilmaz».

Cosa ne pensa della sessualità?

«La sessualità dopo un po' diventa quasi un incesto. E dopo tanti anni l' atto sessuale passa, ma restano l' amicizia e l' affetto.

In questo momento sono molto spirituale, mi toccano il cuore le cose religiose. Forse perché con ciò che è accaduto, abbiamo sentito vicina la morte».

ferzan ozpetek foto di bacco

Comunque mi risulta che sta pensando ad una nuova storia, giusto?

«Sì, vorrei fare una lunga serie, ma completamente nuova. Una storia che nessuno conosce. Ascolto una canzone e mi viene in mente una scena. Alle dieci di sera ho chiamato Mina.È stata affettuosa come sempre.Le ho chiesto una canzone e lei mi ha risposto: te la regalo. Anche in questa serie sto mettendo alcune canzoni, ma quelle di Mina, sono sempre bellissime!».

FERZAN OZPETEK - FOTO DI RICCARDO GHILARDI edoardo leo serra yilmaz stefano accorsi set de la dea fortuna di ferzan ozpetek ferzan ozpetek con stefano accorsi e edoardo leo ferzan ozpetek the ignorant angels 4