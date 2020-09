“Io da li poi me ne sono scappata, di notte, di nascosto”

“se rimanevo la facevo la sua fine”

“Io avevo paura per te perché ti conosco”

“non lo sai quello che ho passato, ero veramente sola”#GFVIP pic.twitter.com/TlbTrUYdM8 — ?Francesca ??? (@inWinterfell__) September 22, 2020

“Io non volevo più vivere”

“mi dispiace Massimo”

“Io vorrei giustizia”



IO VOGLIO OGNI SINGOLO DETTAGLIO DI QUESTO THRILLER #GFVIP pic.twitter.com/vRJBIDKGB2 — ?Francesca ??? (@inWinterfell__) September 22, 2020 Quindi Adua e Massimiliano erano in questa agenzia che creava un ambiente malsano per i suoi pupilli. Era una specie di setta dove li controllavano e gli facevano una fortissima pressione psicologica e manipolazione #GFVip — Rachele ? (@rrache_) September 22, 2020

Eva Zuccari per "www.today.it"

adua del vesco e massimiliano morra 2

Parole in codice, lacrime e confessioni sottovoce. Così ieri al Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono confrontati su un inquietante episodio avvenuto nel loro passato.

I due attori avrebbero trascorso un periodo turbolento alle prese con quella che sembra essere a tutti gli effetti una 'setta', manipolata da un tale indicato come 'Lucifer' o l'Innominabile'. E proprio sulla questione è tornata ieri pomeriggio Barbara d'Urso in occasione dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', nel tentativo di fare chiarezza sull'accaduto.

la reazione di barbara d'urso alla contessa de blanck nuda 1

Le parole di Barbara d'Urso

Nel dettaglio Barbara ha mostrato sul ledwall della trasmissione alcuni titoli di giornale che riportavano le confessioni di Morra e Adua."Potrebbero essere stati coinvolti anche altri personaggi molto, ma molto famosi, attenzione", ha dichiarato "Questa è una cosa seria.

gabriel garko adua del vesco

Adua parla di una persona che si è suicidata e lei dice che questa persona faceva parte di questa sorta di setta come dicono i giornali. Lei fa capire che sarebbe potuto accadere anche a lei il suicidio. Io posso dire che c’è un’altra persona che io non dirò nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha detto che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me, non dirò altro. Però sono scioccata perché le cose di Adua e Morra sono le stesse.

adua del vesco

D'Urso, insomma, conferma ma non scende nel dettaglio e, soprattutto, lascia intendere che quanto avvenuto sia ben noto agli addetti ai lavori. "Io questa cosa la sapevo ma da un’altra persona molto famosa.

gabriel garko adua del vesco

Questa cosa qui è intrisa nel mondo dello spettacolo. Vi dico che però mi è stata raccontata nello stesso modo. Io sono sotto choc perché durante la pubblicità ho preso il mio telefono e mi stanno arrivando un sacco di messaggi da persone che conosco sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi".

adua del vesco e massimiliano morra 3

Lucifer

Se le indiscrezioni venissero confermate, si tratterebbe di un vero e proprio scoperchiamento del Vaso di Pandora nel mondo dello spettacolo. Le dichiarazioni di Adua e Massimiliano sono infatti molto pesanti. "Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo vero? Ero una scema”, ha esordito ieri la 27enne siciliana in riferimento a un personaggio che li avrebbe manipolati.

alberto tarallo

E lui le ha fatto eco: "Tu credi nell'energia negativa? Io sono convinto che lui sia Lucifero, è il Male supremo. Dopo questi avvenimenti l'ho percepito ancora di più", ha affermato Morra. Ma chi è l'innominabile? Al momento non è dato sapere, dato che i due si sono ben guardati dal fare esplicitamente nomi e cognomi delle persone coinvolte.

Che cosa c'entra Teodosio Losito, suicida l'anno scorso

L'unico nome tirato in ballo è, però, quello di un certo Teo, che è da ricondurre a Teodosio Losito, sceneggiatore delle fiction Ares (società di produzione fallita all'inizio dell'anno, che ha dato i natali a serie tv di successo come Il Bello delle Donne, L'onore e il rispetto, Il Peccato e la Vergogna, di cui gli stessi Adua e Morra erano protagonisti) morto suicida l'8 gennaio 2019.

teodosio losito

L'uomo, legato professionalmente e sentimentalmente al collega Alberto Tarallo, viene chiamato in causa da Adua in quanto unica persona che l'avrebbe aiutata ad uscire da quel momento difficile. Questa morte sarebbe stata la molla che l'avrebbe spinta ad uscire dall'anoressia: "Io non ero lì quando è successa quella cosa, l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino.

Alberto Tarallo Teodosio Losito

Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Io se rimanevo facevo la sua fine. Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui è morto il 9 gennaio. A Natale mi accompagnò in aeroporto e mi abbracciò fortissimo, aveva bisogno di calore umano, non lo dimenticherò mai".

AL 'GF VIP' SBUCA IL "LUCIFERO" DELLA TV – PESANTISSIME CONFESSIONI NOTTURNE TRA ADUA DEL VESCO E L'EX MASSIMILIANO MORRA. SI FA RIFERIMENTO AL SUICIDIO DI TEO LOSITO (REGISTA CON CUI ENTRAMBI HANNO LAVORATO), NONCHÉ COMPAGNO DEL PRODUTTORE TV ALBERTO TARALLO, COLUI CHE INVENTÒ LA STORIELLA DI ADUA CON GABRIEL GARKO – È TARALLO IL "LUCIFERO IN PERSONA" CHE LI HA CONVINTI A STACCARSI DA OGNI TIPO DI AFFETTO, MOTIVO PER IL QUALE HANNO DOVUTO AFFRONTARE POI UN PERCORSO DI PSICANALISI? ADUA: "IO A UN CERTO PUNTO NON VOLEVO PIÙ VIVERE. NON CE LA FACEVO PIÙ"

