AL ‘GF VIP’ SBUCA IL “LUCIFERO” DELLA TV – PESANTISSIME CONFESSIONI NOTTURNE TRA ADUA DEL VESCO E L’EX MASSIMILIANO MORRA. SI FA RIFERIMENTO AL SUICIDIO DI TEO LOSITO (REGISTA CON CUI ENTRAMBI HANNO LAVORATO), NONCHÉ COMPAGNO DEL PRODUTTORE TV ALBERTO TARALLO, COLUI CHE INVENTÒ LA STORIELLA DI ADUA CON GABRIEL GARKO – È TARALLO IL “LUCIFERO IN PERSONA” CHE LI HA CONVINTI A STACCARSI DA OGNI TIPO DI AFFETTO, MOTIVO PER IL QUALE HANNO DOVUTO AFFRONTARE POI UN PERCORSO DI PSICANALISI? ADUA: “IO A UN CERTO PUNTO NON VOLEVO PIÙ VIVERE. NON CE LA FACEVO PIÙ“ - VIDEO

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Sembrerebbe esserci molto di più di una semplice rottura per incomprensioni caratteriali nel rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, attualmente reclusi nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della notte, i due concorrenti si sono infatti lasciati andare a dalle dichiarazioni davvero shock sul loro passato, facendo riferimento ad un periodo in cui entrambi sono stati ’soggiogati’ da una persona cattiva (“Lucifero in persona” dice Morra) che li ha convinti a staccarsi da ogni tipo di affetto, motivo per il quale hanno dovuto affrontare poi un percorso di psicanalisi.

Il sibillino discorso si è innescato quando Massimiliano, dopo averle chiesto scusa per non averla contattata nel periodo in cui soffriva di anoressia (’stavo morendo’, ha detto la Del Vesco a Morra nel corso dell’ultima puntata del GF), ha parlato ad Adua in maniera enigmatica di una persona che conoscono:

“Si devono raccontare ancora tante altre cose sugli inciuci dell’innominabile… mamma mia, che personaggio. (…) Io non rinnego nulla, è stata un’esperienza, molto negativa ma è stata un’esperienza e mi ha cambiato da molti punti di vista e ho raggiunto degli obiettivi lavorativi che ci (ai quali, ndDM) tenevo“.

La Del Vesco si è quindi allacciata al discorso, lasciando intendere di essere stata costretta da qualcuno ad allontanarsi dai suoi cari:

“Anch’io, però niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. Niente, capito? Niente è paragonabile a tutti i successi lavorativi che ho avuto. Quegli anni, quei momenti, gli anni di vita che ho perso dei miei genitori non me li darà indietro più nessuno“.

Morra ha così cercato di confortare la sua ex sulla strana questione:

“Lo so. Però sai cos’è? Guarda la persona che sei, penso che tu sei (sia, ndDM) contenta della persona che sei oggi, no?! Lo devi a quello (…) Probabilmente se non avessi vissuto quello, oggi non studieresti teologia (…) “.

Le confidenze sono diventate sempre più pesanti, tant’è che Adua ha detto:

“Io a un certo punto non volevo più vivere. Non ce la facevo più“.

La risposta di Massimiliano è stata sconcertante:

“E’ stata una cosa atroce, veramente. Ma poi l’ultimo periodo è stato per me il peggiore. Era diventata una cosa improponibile ormai (…) Ho detto, mo che ca*zo faccio? Ti ricordi quella sera che è successo? Quel mio gesto che (per il quale, ndDM) tu giustamente ti sei arrabbiata (…) Tutto è nato da lì, poi è stato tosto perché ricevevo delle telefonate, istigazioni (…) perché io ho detto chiudiamo il capitolo, perché ho detto basta (…) Ti ho detto la cosa del Rolex? Che tu eri stata a pensare che io… Te lo giuro su mia madre“.

Interrogato dalla Del Vesco – “Ma da parte di lui?” - Morra ha proseguito: “Tu non hai idea della cattiveria di quella persona“. E la Del Vesco replica: “Io ce l’ho idea perché l’ho vissuta sulla mia pelle, ma tante cose forse il mio cervello manco ci arriva… Per questo io mi incazzo, perché vorrei… io vorrei giustizia, vorrei giustizia“.

Qualcosa di più si capisce dopo, quando la Del Vesco fa riferimento – senza dirlo esplicitamente – al suicidio di Teodosio Leosito (regista con cui entrambi hanno lavorato):

“Hai visto cosa è successo? (…) Io me ne sono scappata, io da lì poi di notte me ne sono scappata, di nascosto. Se rimanevo lì facevo la sua fine (…) Non lo sai quello che ho passato. Ero veramente sola. Con quella cosa che è successa, lui ha liberato me. Perché forse io ad oggi non stavo qua“.

Si intuisce, mettendo insieme vari elementi tra cui la data del decesso, che il riferimento possa essere proprio al regista, quando Adua racconta di aver scoperto del suicidio il mattino dopo alle 7 da un messaggio di Vanessa Gravina. A quel punto avrebbe chiamato Losito e avrebbe risposto “lui” e quel lui – incrociando precedenti dichiarazioni di Adua al Fatto e analizzando il contesto descritto dai due – dovrebbe essere Alberto Tarallo, produttore Ares nonché compagno professionale e di vita di Losito. Sarà proprio lui la persona cattiva che avrebbe fatto del male ad Adua e a Massimiliano?

Valentina Gambino per https://www.blogtivvu.com/

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono chiariti nel cuore della notte. Tra una chiacchiera e l’altra, il racconto choc dell’attrice siciliana ha fatto ipotizzare della loro storia vissuta all’interno di un ambiente malsano e tossico, una sorta di “setta”. I fan, hanno fatto una minuziosa ricostruzione di ciò che hanno capito della spinosa faccenda, aggiungendo dei video interessanti che troverete alla fine del nostro articolo.

Adua Del Vesco, dettagli choc: parlano i fan e spunta “Lucifero”

Adua e Massimiliano erano in questa agenzia che creava un ambiente malsano per i suoi pupilli. Era una specie di setta dove li controllavano e gli facevano una fortissima pressione psicologica e manipolazione. Per conseguenza di questo ambiente malato non vivevano bene la loro storia perché mettevano in giro delle storie false sui due e si cercano malintesi. In particolare venivano manipolati da questa persona, Lucifero.

Intanto Massimiliano ha fatto qualche tipo di sceneggiata che riguarda un telefono e che lei considera molto grave (le ha lanciato il telefono? Boh) e poi ha lasciato questo ambiente mentre lei è rimasta ancora dentro e ha sviluppato l’anoressia. Lui ha avuto un incidente stradale grave e lei avrebbe voluto riavvicinarsi a lui in quel momento, ma le è stato impedito da persone interne a questa setta che erano contrarie a una loro riappacificazione.

Quando questo Lui è morto (sembra Teodosio Losito), Adua ha capito la gravità della situazione in cui si trovava e si è allontanata definitivamente anche perché, a detta sua, non era più utile, visto che era diventata così magra da non potersi alzare dal letto. Sono rimasti entrambi traumatizzati da questa storia, hanno spesso incubi al riguardo, non possono più sentire certe frasi, si sono avvicinati alla religione, lui soprattutto spirituale/buddhista e lei al cristianesimo e studiando teologia.

La vera mastermind dietro tutto questo sembra questo Lucifero, Adua e Massimiliano dicono che vedendoli parlare così probabilmente si arrabbierà e che per lui vederli così felici e sereni è la punizione peggiore. Negli anni passati in quella setta non hanno potuto coltivare affetti esterni, si sono allontanati dai loro cari (Adua dice di aver disimparato a socializzare lì), hanno ripreso a vivere solo quando si sono finalmente allontanati, pur avendo avuto vantaggi professionali.

