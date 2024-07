“SEXY COME LE VOGLIE DI ZENZERO”. NE ABBIAMO SENTITE TANTE MA PER UNA MINCHIATA COSI’ GRANDE DOVEVAMO ASPETTARE IL NUOVO, PERDIBILISSIMO BRANO DI PAMELA PRATI, “LOLLIPOP” (CHE PER NOI RESTA IL GRUPPO MUSICALE CHE SCIMMIOTTAVA LE SPICE GIRLS) – “IL MONDO SBALLA, LA MUSICA TI SVEGLIA, NOI DENTRO L’ARTE CHE PIANGE E RESPIRA, SIAMO TUTTI IN ATTESA DEL KARMA”. E NOI CHE PENSAVAMO CHE PAMELONA FOSSE SOLO IN ATTESA DI MARK CALTAGIRONE – PS: L’EX DIVA DEL “BAGAGLINO” CI REGALERA’ ANCHE UNA MIRABILE COREOGRAFIA COME AI TEMPI DI “MENEALO”? AH, SAPERLO – VIDEO

IL TESTO DELLA CANZONE LOLLIPOP DI PAMELA PRATI

Il mondo balla ad un ritmo frenetico sotto un cielo di rosso corallo,

nell’aria quanti gioielli di zucchero come fiori sopra il mio cappello.

Noi ci perdiamo in un gioco erotico, quante gocce di sogni e di miele,

siamo vita sopra un palcoscenico, i colori di mille sirene.

L’amore è un lollipop, kiss me...

La vita è un hula hoop, follow...

Me and you only you and me,

il gioco non si ferma, non si ferma.

L’amore è un lollipop, touch me...

La vita è un rock’n roll, love me...

Cercami in un Van Gogh,

il gioco non si ferma, non si ferma.

Lolli, lolli, lolli... Lollipop, lollipop.

Lolli, lolli, lolli... Lollipop, lollipop.

Il mondo sballa la musica ti sveglia, noi dentro l’arte che piange e respira,

siamo tutti in attesa del karma in questa vita anche quando non gira.

Non ci sono pareti nel cielo, nell’eterno c’è sempre bellezza,

nei tuoi occhi ora c’è il mio tesoro, sexy come le voglie di zenzero.

L’amore è un lollipop, kiss me...

La vita è un hula hoop, follow...

Me and you only you and me,

il gioco non si ferma, non si ferma.

L’amore è un lollipop, touch me...

La vita è un rock’n roll, love me...

Cercami in un Van Gogh,

il gioco non si ferma, non si ferma.

Lolli, lolli, lolli... Lollipop, lollipop.

Lolli, lolli, lolli... Lollipop, lollipop.

L’amore è un lollipop, kiss me.

