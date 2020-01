“SHUT UP” – SUPER SIPARIETTO A “L’ARIA CHE TIRA” CON GIANNI RIOTTA CHE PER FAR VEDERE CHE È “INTERNESCIONAL” URLA STAI ZITTO IN INGLESE A BARBACETTO, CHE LO STAVA INTERROMPENDO – LA RISATA SGUAIATA DEL GIORNALISTA DEL “FATTO” VALE IL PREZZO DEL BIGLIETTO – ERA GIÀ SUCCESSO UN’ALTRA VOLTA, CON GLI STESSI PROTAGONISTI E SEMPRE A LA7, NEL 2017 – VIDEO STRACULT

Da www.liberoquotidiano.it

gianni riotta urla shut up a barbacetto edizione 2020 1

Altissima tensione a L'Aria che tira, con Gianni Riotta che sbotta contro Gianni Barbacetto e gli urla "Shut up!", stai zitto in inglese. L'ex direttore del Sole 24 Ore sta commentando in studio la riforma della prescrizione criticando gli aspetti più manettari dell'impostazione del Movimento 5 Stelle, e Barbacetto, giornalista del Fatto quotidiano "schienato" sulle posizioni grilline scuote il capo, borbotta, lo interrompe continuamente.

gianni riotta urla shut up a barbacetto edizione 2017

Riotta è una pentola a pressione, si trattiene e all'ennesima provocazione urla a pieni polmoni, provocando la reazione attonita della conduttrice Myrta Merlino e le risate, quasi isteriche, di Barbacetto in collegamento da Milano. "Non parlare mentre parlo io altrimenti mi alzo e me ne vado", minaccia. Stessa scena qualche minuto dopo, quando Barbacetto interrompe ancora Riotta: "Myrta, sono venuto qui per rispetto tuo e dei telespettatori, ma di fronte a certe asinerie...". E stavolta è Barbacetto a prendersela: "Volete che sia io ad andarmene?". Ovviamente, tutti restano in studio: capolavoro diplomatico della Merlino.

gianni riotta urla shut up a barbacetto edizione 2020 gianni barbacetto se la ride dopo lo shut up di gianni riotta 1 gianni barbacetto se la ride dopo lo shut up di gianni riotta gianni riotta urla shut up a barbacetto edizione 2017 1 gianni barbacetto se la ride dopo lo shut up di gianni riotta 3 gianni barbacetto se la ride dopo lo shut up di gianni riotta 2