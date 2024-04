Raffaella Ponzo per “DiPiù”

«No, non voglio più tacere, Totti e io ci siamo amati due volte, la prima nel 2001 e la seconda nel 2005». Questo mi dice l’attrice e showgirl Flavia Vento, parlando dei ricordi che la legano a Francesco Totti. Come non aveva mai fatto prima, come per liberarsi di un peso, racconta la sua verità senza più reticenze: come, quando e perché Francesco Totti è entrato e uscito dalla sua vita.

Da una parte racconta che avevano avuto già una relazione giovanile, quando lui ancora non conosceva Ilary Blasi. E dall’altra rievoca la “notte dello scandalo”, cioè quando, diciannove anni fa, a pochi mesi delle nozze con Ilary Blasi incinta, venne fuori la voce che Totti l’avesse tradita proprio con Flavia Vento. Lei fece una prima ammissione, poi ritrattò mentre gli amici dell’allora capitano della Roma smentirono.

Flavia Vento finì nell’occhio del ciclone. Poi è calato il silenzio su quella vicenda, un silenzio rotto in due occasioni: la prima, quando Ilary Blasi, nel 2018, definì la Vento “aspirante soubrette bugiarda”, durante un clamoroso scontro al Grande Fratello con Fabrizio Corona, reo di avere rivelato quel “finto” scoop che l’aveva ferita alla vigilia delle sue nozze; la seconda volta quando, l’anno dopo, Totti nella sua autobiografia Un capitano, bollò come un’invenzione la “notte brava” con Flavia Vento.

Ma i tempi sono cambiati. Totti e Ilary si sono separati e si accusano di reciproci tradimenti, la loro favola è vacillata dunque, anche sotto i colpi dell’infedeltà. In tribunale tra i due lo scontro è aperto e si annunciano anche colpi bassi. Per questo il racconto di Flavia Vento, la sua verità certo, torna in qualche modo a galla.

Spiega: «In tutti questi anni mi sono presa solo insulti, parole irripetibili da parte dei tifosi della Roma e sono stata etichettata come una bugiarda sia da Ilary sia da Francesco, quando da quest’ultimo, in particolare, mi sarei aspettata invece un ringraziamento. Sì, un grazie per essere stata zitta, discreta, un grazie per avere difeso la sua vita e il suo matrimonio, con il mio silenzio e, invece, ecco come sono stata ripagata.

Perché la verità è un’altra, ho avuto paura all’inizio, è vero. Per questo, in un primo momento, ho ritrattato e ho cercato di non parlarne più. Poi sono credente e per me il matrimonio è un vincolo sacro, c’erano anche bambini di mezzo, non volevo farli soffrire. Ecco, ho cercato di tutelare tutti, tranne me stessa».

Perché adesso ha deciso di rompere il silenzio?

«Francesco e Ilary si sono separati, non per colpa mia, e in questi mesi, poi, se ne stanno dicendo di tutti i colori. Insomma, ormai la loro coppia è rotta, fratturata e non mi sembra che in questi insulti reciproci stiano pensando al male che possono subire i loro figli. Dunque mi sono resa conto che questo è il momento giusto per liberarmi di questo peso che in quasi vent’anni è diventato un macigno, anzi, una montagna».

Flavia da dove vuole iniziare?

«Dall’amore che con Francesco ho vissuto quando eravamo ragazzi, quattro anni prima della famosa notte in cui ci siamo rivisti. Eravamo così giovani, così belli, così liberi».

Come vi siete conosciuti?

«Io avevo ventiquattro anni, ero la ragazza sotto il tavolino del programma televisivo Libero, di Teo Mammucari. Francesco aveva venticinque anni, era il capitano della Roma dello scudetto. Ci siamo incontrati in una festa, appena mi ha visto mi ha subito chiesto il numero di telefono».

Quando l’ha chiamata?

«La sera stessa e poi siamo andati a prendere un gelato in Prati, un quartiere elegante di Roma. Da quella sera è iniziata una relazione tra noi, una cosa bella, fresca, tra ragazzi. Lui veniva qui a casa mia, ma ho frequentato anche i suoi amici, andavamo a cena a La Villetta, un ristorante che ama, nei pressi del centro. Andavo anche allo stadio, tifavo. Quello poi, le dicevo, per la Roma è stato un anno magico. A Francesco ripetevo: “Hai visto, ti porto fortuna”. Lui rideva, mi abbracciava. È stato tutto bellissimo».

Che cosa è successo poi?

«Ci siamo allontanati, non so neanche io perché. Io un po’ ci credevo a quella storia, ma, le ripeto, eravamo molto giovani e lui forse non era pronto a qualcosa di importante. Ma nel mio cuore era rimasto un ricordo speciale di quei mesi, di quei nostri momenti felici».

Poi vi siete incontrati di nuovo?

«Sì, quattro anni dopo, nel 2005. Fu un incontro casuale. Eravamo in un ristorante a Trastevere. Io a un tavolo con alcuni amici, lui a un altro. Questo lo ha scritto anche Francesco nel suo libro, ma non ha raccontato il resto».

Cioè?

«Appena ci siamo visti, ci brillavano gli occhi, come se avessimo ritrovato l’intesa, si capiva dal modo in cui ci guardavamo che desideravamo stare insieme».

Ma lei sapeva che Francesco Totti si stava per sposare?

«Sì, ne parlavano tutti i giornali, come avrei potuto non saperlo. Ma, in quel momento, non eravamo razionali, parlava il cuore. Appena usciti, siamo andati a casa mia. Quella notte ci siamo amati, è stato molto bello. Tra noi c’era un’alchimia fisica e mentale molto forte. Poi lui ha detto che non poteva dormire da me e ci siamo salutati con dolcezza».

Lei aveva la sensazione che quello fosse un addio?

«No, ero convinta che non sarebbe finita lì, che Francesco sarebbe stato in crisi all’idea di sposarsi. Era troppo forte quello che avevamo vissuto. Almeno da parte mia. Invece non mi è arrivato neanche un messaggio e anche io, ferita, non l’ho più cercato. Mi sono sentita usata, non me lo meritavo, ma ho mantenuto il silenzio per tutti questi anni».

Come si sente ora che ne parlato?

«Ho ancora paura di quello che potrà dire la gente, ma questa è la verità, finalmente mi sento leggera. Dopo tanti anni, sono di nuovo libera dalle etichette e da quella notte».

