15 giu 2022 14:53

“SIA RICONSACRATO CAMPOVOLO PROFANATO SABATO DALLE FEMMINISTE IN CONCERTO” - CAMILLO LANGONE GRAFFIA SUL "FOGLIO": “IL PALCO PREFERITO DA LIGABUE, MASSIMO ESEMPIO DI VIR PADANO, È STATO INVASO SABATO DA CANTANTI IN COMIZIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE E DUNQUE, NEL LORO DETERMINISMO SENZA SCAMPO, CONTRO IL GENERE MASCHILE” – EMMA ABBOCCA ALLA PROVOCAZIONE E SPROLOQUIA: “MI VERGOGNO PER VOI. CON QUESTO ARTICOLO NON OFFENDETE 7 ARTISTE. CALPESTATE TUTTE LE DONNE UCCISE PER MANO DELL'IGNORANZA. LA STESSA IGNORANZA CHE HA GENERATO QUESTO ARTICOLO VOMITEVOLE...”