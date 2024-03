24 mar 2024 17:00

“SIAMO ANCORA QUI ILLEGALMENTE” - CHI SONO I PICNIC, LA BAND RUSSA ATTESA AL TEATRO CROCUS DI MOSCA PRIMA DELL’ATTENTATO - NATI 46 ANNI FA, SONO FINITI NELLA LISTA NERA DELL’UCRAINA DOPO AVER TENUTO UN CONCERTO IN CRIMEA. MA LORO NON SPOSANO LA CAUSA DI PUTIN: “DA QUANDO È NATA LA NOSTRA BAND, SONO CAMBIATI SETTE LEADER AL CREMLINO, ABBIAMO INIZIATO CON BREZNEV”. ALL’EPOCA DELL’URSS, I PICNIC ERANO ALL’INDICE, COME GRUPPO VIETATO. “QUELL’ELENCO NON E' STATO MAI ANNULLATO…” - VIDEO