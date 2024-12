10 dic 2024 18:17

“SIAMO FAMOSI, PAGHIAMO CON LE NOSTRE FOTO. IL TITOLARE? CI HA MESSO ALLA PORTA” – LEONARDO PIERACCIONI E ALESSANDRO SIANI HANNO RACCONTATO A “CHE TEMPO CHE FA” LA GAG-ATA ANDATA IN SCENA IN UN LOCALE DI ANCONA DURANTE UNA SERATA AD ALTA GRADAZIONE ETILICA – IL REGISTA TOSCANO: “ALESSANDRO È ANDATO DAL RISTORATORE E GLI HA DETTO: “SAI CON COSA TI PAGHIAMO? CON DUE FOTO. LA REAZIONE DEL PROPRIETARIO? NON SOLO HA FATTO PAGARE REGOLARMENTE IL CONTO (UN GRUPPO DI SETTE PERSONE, TRA L’ALTRO), MA CI HA DETTO: “NON VI VOGLIO PIÙ VEDERE QUI”. E’ STATO UMILIANTE”