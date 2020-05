“SIAMO QUI A FARE UNA SCENEGGIATA? VI SIETE GIA’ INCONTRATI” - A 'LIVE-NON E’ LA D'URSO', 'BARBARIE' SBUGIARDA IN DIRETTA CLIZIA INCORVAIA E PAOLO CIAVARRO E LI MASSACRA - "IERI VI SIETE VISTI E AVETE FATTO LE FOTO INSIEME PER LA COVER DI UN IMPORTANTE GIORNALE. NON VOGLIO PRENDERE IN GIRO IL PUBBLICO. IO CI RIMANGO MALE…" - L'IMBARAZZO DI ELEONORA GIORGI (MAMMA DI CIAVARRINO) E LA CHIOSA DI COSTANTINO DELLA GHERARDESCA - VIDEO

Giada Oricchio per iltempo.it

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sbugiardati in diretta a “Live – Non è la D’Urso”. Barbara D’Urso: “Non faccio sceneggiate, avete preso in giro il pubblico”. Il tutto sotto gli occhi di mamma Eleonora Giorgi e Costantino della Gherardesca.

Una brutta figura così Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia se la ricorderanno per anni. All’1.15 di notte, a "Live - Non è la D'Urso", Barbara D’Urso ha introdotto i due ex gieffini lontani (in teoria) dal 24 febbraio, da quando lei fu cacciata dal GFVip per aver detto a Andrea Denver “sei un Buscetta e io non parlo con i pentiti”. La D’Urso è stata spietata: prima ha fatto un lungo preambolo sulla quarantena che li aveva separati, poi ha chiesto il collegamento e li ha salutati affettuosamente: “Come stai Paolo? Come stai Clizia?” e i due in coro: “Siamo emozionati… io sono emozionata come una bimba a Natale, grazie Barbara di aver capito il nostro amore”.

Poi la conduttrice ha fatto scattare la trappola: “Paolo, da quanto tempo non la vedi?” e Ciavarro jr tremolante per la timidezza: “Da 3 mesi”. Stessa domanda a Clizia che ha recitato la parte dell’ “emozionata da morire” meglio di Paolo: “Siamo alla Scala dei Turchi (un po’ di sana pubblicità non guasta mai, nda) nella mia Sicilia e gli sto donando un pezzo della mia anima. Non lo vedo dal 24 febbraio”. A questo punto la D’Urso ha scosso la testa e ha sferrato un affondo storico catturando i due allocchi: “Ho voluto chiedervi conferma in diretta perché questa sera in camerino verso le 19 mi è arrivata una notizia alla quale ho detto non ci posso e non voglio credere, invece era vera. La notizia è che vi siete già incontrati!”. Paolo e Clizia hanno assunto la stessa postura rigida di due nani da giardino e hanno mentito.

“No, no. Io ho fatto la quarantena qui, 15 giorni. Ho fatto il tampone… e adesso siamo qui… se potessimo incontrarci” ha detto il buon Paolo e Clizia ha sostenuto la bugia. La D’Urso ha dato il colpo di grazia: “Ah no? Allora è una notizia falsa che eravate molto vicini e avete fatto un servizio fotografico”.

In collegamento da casa sua, Eleonora Giorgi è sbiancata in volto, mentre Ciavarrino ha perseverato: “Barbara non so che dirti… se ci fai incontrare.. .siamo qui… possiamo procedere?” e Clizia ha cercato di fare la furba: “Ha fatto i 14 giorni e sono stati veramente interminabili, poi il tampone… naturalmente non si poteva andare contro la legge e ieri abbiamo ceduto per fare queste foto. Siamo due giovani (lei ha 40 anni, nda) amanti, ragazzi, cercate di capire”. Barbara D’Urso ha ribadito che era una buffonata: “Io sono dalla parte del vostro amore, ma se ieri vi siete già incontrati e avete fatto le foto insieme per la cover di un importante giornale, la domanda è: per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Perché io non voglio prendere in giro il pubblico di Live. Io ci rimango male”.

La Incorvaia si è comportata come al GFVip cianciando di amore e riempiendosi la bocca di sogni: “Non è una sceneggiata, cavolo davvero non ci siamo visti per 3 mesi. Il nostro amore è qui, vero… Te sei il nostro Cupido. Ieri abbiamo fatto questa trasgressione…”. Cioè sostiene che le foto per un settimanale sono un inciampo, non un lavoro programmato. Anche Paolo, rosso per la vergogna, ha bofonchiato qualcosa. La D’Urso ha ribadito di esserci rimasta male: “E’ una cosa finta, la faremo lo stesso, ma sembra che stiate prendendo in giro il pubblico. Andate sul letto e facciamo lo stesso l’incontro anche se mi viene da ridere”. Costantino Della Gherardesca ha chiosato: “Il letto del peccato”. Il peccato della menzogna e della presa in giro.

