Francesco Facchinetti si sfoga con un video social e se la prende contro «personaggi più o meno famosi», che dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni, si sono «coperti di ridicolo» parlando di resistenza, fascismo e nazionalsocialismo. «Al posto di essere incazza*i con la destra o con la Meloni, incazzate*i con la sinistra, col PD, un partito inutile», tuona il figlio di Roby.

Cosa ha detto Facchinetti

Da Damiano David dei Maneskin, a Francesca Michielin, fino a Roberto Saviano, sono tanti i personaggi che si possono sentire attaccati da Francesco Facchinetti. «Ci sono parecchi personaggi, più o meno famosi, che sono molto arrabbiati per la vittoria della Meloni e si stanno ricoprendo di ridicolo, dicendo cose e facendo dei video allucinanti», dice Facchinetti.

«Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un caz*o della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caz*o della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola “opposizione”, perché le parole hanno un peso».

«Qualcun altro addirittura ha detto che non bisognerebbe far votare i vecchi, che i vecchi non devono avere diritto di voto in questo Paese perché non sanno chi votare e si sostiene che i vecchi non sappiano niente e la Meloni ha vinto grazie ai vecchi. Capite l’assurdità?» prosegue, «Ora, io non ho votato la Meloni e, tra l’altro, uso una parola che leggo un sacco di volte in questi giorni: non sono fascista. Ma come caz*o si fa a scrivere ancora la parola “fascista”? E pensare che l’Italia possa ritornare ancora com’era in regime fascista. Ma sapete che caz*o state dicendo o no? O c’è un’ignoranza allucinante tale che vi permette di scrivere parole con un peso profondo, con un dolore intrinseco che non sapete neanche che caz*o vogliono dire?», le sue parole.

L'attacco al Pd: «È colpa loro se Meloni ha vinto»

Infine lo sfogo contro il Pd: «Al posto di essere incazza*i con la destra o con la Meloni, incazzate*i con la sinistra, col PD, un partito inutile, che negli ultimi 20 anni che cos’ha fatto? Nulla. La politica del PD sapete qual era? Dire agli altri quanto fossero stron*i. Ecco, se vi sta sul caz*o la Meloni e la destra, sappiate che ha vinto per colpa del PD che è un partito inutile, quindi andatevela a prendere col PD e smettetela di scrivere delle stronza*e, delle cazza*e che non conoscete!», ha chiosato.

