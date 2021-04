“SIGNORA GRUBER, PURE LEI MI È CADUTA SUL BACIO SENZA MASCHERINA!”, “NO MA LEI MI CADE SUL PISELLO SCUSI”, IL BOTTA E RISPOSTA TRA LILLI BOTOX E FILIPPO ROMA DELLE "IENE" A PROPOSITO DELLE FOTO CON LA MASCHERINA ABBASSATA, USCITE DOPO CHE LA GIORNALISTA AVEVA INFLITTO UN SERMONCINO ALLA BOSCHI PER ALCUNI SCATTI CON IL COMPAGNO E LA MASCHERINA TIRATA GIÙ – GRUBER: “NON STAVO PRENDENDO IL SOLE, STAVO FACENDO GLI ADDOMINALI, IO RISPETTO TUTTE LE REGOLE…” – STASERA IL SERVIZIO ALLE "IENE" - VIDEO

https://www.iene.mediaset.it/2021/news/gruber-boschi-mascherina_1026773.shtml

Da iene.mediaset.it

lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 8

È finita al centro delle polemiche in questi giorni la conduttrice di “Otto E Mezzo” Lilli Gruber, dopo essere stata immortalata in una foto sul settimanale Chi mentre bacia il marito al parco con la mascherina abbassata. La giornalista è stata criticata dopo che, a dicembre, aveva incalzato l’onorevole Maria Elena Boschi su alcuni scatti pubblicati sempre dal settimanale Chi di effusioni con la mascherina tirata giù tra l’onorevole e il suo fidanzato.

In quell’occasione avevamo assistito a un confronto senza esclusione di colpi tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi. Ma stavolta, a finire al centro dei riflettori è stata proprio la giornalista. Insomma, chi di mascherina ferisce di mascherina perisce? Così Filippo Roma è andato a chiedere spiegazioni alla giornalista.

lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene

“Signora Gruber, pure lei mi è caduta sul bacio senza mascherina!”, dice la Iena alla giornalista. “No ma lei mi cade sul pisello scusi”, risponde la giornalista riferendosi alla frase leggendaria che è stata attribuita al mitico Mike Bongiorno durante il Rischiatutto, peraltro mai andata in onda.

“Io stavo facendo sport isolata con mio marito”, risponde Lilli Gruber alla Iena. Ma anche la Boschi diceva di essere sola con il fidanzato. “Io stavo facendo sport ed è consentito fare sport senza mascherina, non stavo prendendo il sole”, dice la Gruber. Ma la Iena le fa notare che nella foto sembra che stesse prendendo il sole senza mascherina. “Stavo facendo gli addominali”, continua la Gruber.

lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 4

Quindi non possiamo dire che è stata un po’ severa con la Boschi? “No, non possiamo dire niente. Io faccio il mio lavoro come lei fa il suo”, dice alla Iena. “Pure lei è un personaggio pubblico”, dice Filippo Roma, “è il primo che deve dare l’esempio”, ripetendo testualmente la critica che qualche tempo fa in trasmissione la Gruber aveva rivolto all’onorevole Boschi. Ma questa volta la conduttrice è di diverso avviso: “Lei sta scherzando?”, risponde la Gruber.

lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 6

“Ma io do l'esempio, rispetto tutte le regole e non ho infranto nessuna regola chiaro?”. “Però”, fa notare Filippo Roma, “pure lei come la Boschi si è data il bacetto senza mascherina, ma va bene viva l’amore e abbasso le mascherine!”. “Ma no, ma no, lei non deve dire delle sciocchezze, sia buono dai”, dice la giornalista. Non perdetevi il servizio stasera a Le Iene dalle 21.10 su Italia1!

lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 3 lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 5 lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 1 lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 2 LILLI GRUBER E IL MARITO CON MASCHERINA ABBASSATA MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI lilli gruber e il marito jacques charmelot lilli gruber e il marito jacques charmelot 3 lilli gruber e il marito jacques charmelot lilli gruber e il marito jacques charmelot 2 lilli gruber con la mascherina abbassata in bici lilli gruber e il marito jacques charmelot con la mascherina abbassata lilli gruber senza mascherina il servizio delle iene 7