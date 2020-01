“SIGNORINI FA TUTTO DA SOLO. NOI POI DIETRO LE QUINTE FACCIAMO DELLE DISCUSSIONI…” - PUPO GRAFFIA E DIFENDE IL SUO OPERATO DA OPINIONISTA DEL 'GFVIP' A TV TALK: "IO MORALISTA? ASSOLUTAMENTE NO, NELL’ULTIMA PUNTATA ALFONSO MI HA VIOLENTEMENTE STOPPATO..." - IL BACIO CON SIGNORINI

Ospite di Tv Talk, Pupo difende il suo operato da opinionista del Grande Fratello Vip e rimanda al mittente l'accusa di essere impiegato nel ruolo di moralista. "Non lo sono assolutamente", dichiara il noto cantante che poi aggiunge: "In un intervento che ho fatto nell'ultima puntata su questo argomento, Alfonso Signorini mi ha violentemente stoppato, in maniera anche... Poi ne abbiamo parlato".

Per Pupo non esiste però un problema di ruoli, semmai Signorini deve ancora calarsi alla perfezione nel ruolo di conduttore: "Ha alzato il livello della dialettica del programma. Però il fatto di intervistare, di chiedere e di dare un'opinione, una serie di movimenti che fa tutto da solo, è un po' il limite che deve superare. Ma lo farà perché secondo me potrà diventare un ottimo conduttore".

Pupo ha anche svelato cosa accade dietro le quinte del GF Vip: "Io comunque lì non sono il conduttore. Non sono il padrone di casa e devo avere anche un po' di rispetto. Noi poi dietro le quinte facciamo delle discussioni".

