“SILVIA, FAI PRESTO CHE SONO LE 8” – PARLA LA MUSA DI VASCO CHE 43 ANNI FA ISPIRÒ LA CANZONE DEL PRIMO SINGOLO DEL ROCKER: “MAI STATI FIDANZATI. IO ALLORA AVEVO 15 ANNI. CAPII CHE POTEVO ESSERE IO PERCHÉ…” – OGGI LEI FA L’INSEGNANTE: "LA SCORSA ESTATE HO INCONTRATO VASCO E GLI HO CHIESTO DI FIRMARMI IL FAMOSO 45 GIRI. E LUI? "HA RISO E L'HA FATTO SUBITO" - VIDEO

LUCA VALTORTA per repubblica.it

I quadri dietro alle spalle di Vasco sono inequivocabili, la mano è quella di Federico Fellini: "Mi trovo a Rimini nella suite dedicata a lui e sto facendo anche le veci del grande maestro, con rispetto parlando", scherza. Sembra contento Vasco Rossi, nonostante le avversità. Come ha dichiarato al Tg 1 è lì perché erano in programma le prove dei suoi concerti che però sono saltati:

"Ieri però è successa una cosa molto divertente perché sui miei social ho festeggiato l'uscita del mio primo 45 giri, che risaliva a ben 43 anni fa dove c'era una canzone che a quanto pare piace ancora molto. Si intitolava Silvia. A quel punto mi è arrivato un WhatsApp con la fotografia della sua ispiratrice, Silvia Benuzzi, che abitava vicino a casa mia e nella foto era esattamente come io la ricordavo per cui mi ha colpito molto, mi ha fatto venire in mente quegli anni e mi ha emozionato tanto. D'istinto l'ho pubblicata: Silvia era un fiore che sbocciava alla vita".

Se provate a immaginare che voce potesse avere Silvia, beh, è proprio come quella che risponde al telefono, giovane, delicata e squillante, un distillato di femminilità: "Vasco mi colse proprio di sorpresa quella sera: eravamo tutti alla discoteca di Zocca dove lui presentava quel suo primo disco. Lo comprai e ce l'ho ancora. Disse che era ispirato a una ragazza del paese, io allora avevo 15 anni. Capii che potevo essere io perché a un certo punto tutti mi guardavano finché un amico mi dice: 'Guarda che parla di te!'".

Ma vi conoscevate? "Sì certo, Vasco lo conoscevo. Anche i nostri padri si conoscevano ma lui apparteneva a un gruppo di ragazzi più grandi. Io allora abitavo proprio sopra il nostro bar, il bar Olimpia. Era famoso anche perché siamo stati i primi a portare le tigelle fatta alla maniera di Zocca, in pianura e poi perché era un punto di ritrovo". Vasco invece abitava sopra il bar Trieste "Sì, esatto, che era il bar di fianco".

Lei conosceva anche la Giovanna, l'ispiratrice di Albachiara? "A Zocca di vista ci si conosceva, certo, ma ovviamente non con tutti c'era una conoscenza approfondita". Certo che non è male avere un vicino di casa che scrive canzoni che restano nella storia... Ma è vero o no che sua madre la sgridava perché si truccava troppo, come dice la canzone? "In quel periodo avevo appena iniziato a truccarmi e mia madre, che era una maestra era piuttosto "attenta" ai miei comportamenti e forse è capitato che qualche volta Vasco lo avesse notato. Più che altro insistevo molto per andare a ballare, quello sì, del resto era l'età...".

Silvia oggi insegna Scienze umane in un liceo di Modena. Le canzoni di Vasco le sono sempre piaciute. "Non ho mai smesso di ascoltarle. Io ancora oggi sono una romantica, per cui mi commuovono brani come Gli angeli o Vivere". E ogni tanto capita di rivedere Vasco... "Zocca mi è rimasta nel cuore. Anche se oggi vivo a Modena: ci torno in vacanza. Quest'estate l'ho incontrato e gli ho chiesto di firmarmi il famoso 45 giri. Gli ho detto: 'L'ho tenuto tutto questo tempo nel cassetto, adesso me lo devi firmare'". E lui? "Ha riso e l'ha fatto subito".

A quanto pare dai tempi non è cambiata... "Sono sempre stata molto timida, ancora adesso ogni tanto mi perdo nei miei pensieri e forse a volte sembro un po' scontrosa ma non è così, sono solo introversa e quindi silenziosa". Il ricordo più bello di Vasco? "Il concerto di Modena Park. Ci sono andata con mia figlia, che adesso ha 22 anni, e con mia sorella: è stata come una favola!"

