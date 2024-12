“SILVIA, SONO ORGOGLIOSO DI TE… E POI SEI IL MIO AMORE” – INCURSIONE A “THIS IS ME” DI PIER SILVIO BERLUSCONI CHE COMPARE DA UNA BOTOLA COME L’ULTIMA DELLE ROCK STAR, SI LANCIA IN UNA SVIOLINATA PER MARIA DE FILIPPI E LASCIA SENZA PAROLE LA COMPAGNA SILVIA TOFFANIN CHE, CON LE LACRIME AGLI OCCHI, CONTINUA A RIPETERE: “NON ME LO AVEVI DETTO, NON ME LO ASPETTAVO”. LUI LE CONCEDE UN ENDORSEMENT IN PRIMA SERATA E LE DA' UN CASTO BACINO SULLA MANO: “È DAVVERO UNA GRANDE PROFESSIONISTA” - E LEI GLI SI LANCIA CON LE BRACCIA AL COLLO… - VIDEO

VIDEO: PIER SILVIO BERLUSCONI A "THIS IS ME"

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/thisisme/pier-silvio-berlusconi-e-la-sorpresa-a-silvia-toffanin_F313604101003C42

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per www.corriere.it

pier silvio berlusconi silvia toffanin a this is me 6

Silvia Toffanin ha concluso il programma speciale «This is Me» su Canale 5 con una grande sorpresa: Pier Silvio Berlusconi è andato a sorpresa a trovarla in studio. Un ingresso tra gli applausi e la faccia attonita e stupita della conduttrice e compagna di Berlusconi.

«Sono venuto qua a disturbare professionisti che lavorano, quindi vi ringrazio per questa accoglienza calorosissima che davvero mi scalda il cuore, ma io non ho nessun talento. E invece noi siamo qua per celebrare chi il talento ce l'ha veramente. È chiaro che questa è una sorpresa per tutti voi. Per Maria, a cui do un bacio e che ringrazio infinitamente. Per Silvia...Voglio dirvi solo una cosa: visto che ci sono, ne approfitto.

pier silvio berlusconi silvia toffanin a this is me 2

Questo spettacolo è qualcosa che ci rende davvero orgogliosi. "Amici" non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della televisione italiana e addirittura, con una ventata di freschezza, di novità, ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana e questo è un grande merito. Quindi per noi celebrare questo prodotto è qualcosa che ci dà veramente orgoglio».

pier silvio berlusconi silvia toffanin a this is me 1

[...] un momento di riconoscimento per Maria De Filippi che «ha reso tutto questo una bellissima realtà». Poi la parte più inaspettata ed emotiva, la dedica a Silvia Toffanin, compagna e mamma dei suoi due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina: «Voglio ringraziare anche la mia Silvia. Ecco, lei è una prova di quanto sia necessario impegnarsi. Voi non vi immaginate quanto lei sia scrupolosa nel suo lavoro, nel fare il suo prodotto. Studia, lavora su tutto, e quindi è davvero una grande professionista. Quindi Silvia. Sono orgoglioso di te. E poi sei anche il mio amore».

