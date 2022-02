“LA SMENTITA DI TOTTI È UN PO’ DEBOLE” – L’EX DIRETTORE DI “OGGI”, UMBERTO BRINDANI: “LUI PARLA DI FAKE NEWS, MA NON DICE CHE LUI AMA ANCORA LA MOGLIE, PER CUI È PROBABILE CHE UNA CRISI VERA CI SIA, CHE LE VOCI SUI PRESUNTI TRADIMENTI DI LEI E SULLA PRESUNTA NUOVA FIDANZATA DI LUI CHE È NOEMI. LA CRISI SEMBRA PARTISSE GIÀ DA PRIMA, SEMBRA CHE LUI ABBIA PASSATO IL COMPLEANNO DA SOLO, A SUA VOLTA LEI SE NE È ANDATA IN GIRO CON UN AMICO…” - VIDEO

LA 'SMENTITA' DI FRANCESCO TOTTI

Da “Rtl 102.5”

umberto brindani (2)

Umberto Brindani è stato ospite questa mattina in Non Stop News con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro e ha parlato del suo addio a “Oggi”, della presunta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi e del matrimonio smentito di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

BRINDANI E L’ADDIO A “OGGI”

“Sono cose che capitano a chi fa il mio mestiere ed è stato pluridirettore di varie testate negli ultimi vent’anni, sono cose che capitano. La prendiamo positivamente guardando avanti e non mi volto indietro.

francesco totti con ilary blasi e la famiglia da rinaldi al quirinale

Ci sono rimasto un po’ male, ho diretto Oggi per dodici anni consecutivi, credo di essere il secondo direttore più longevo, era una cosa che ormai sentivo mia. Ma, come ripeto, bisogna guardare avanti e non coltivare rancori”.

LA ROTTURA TRA FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI E IL MATRIMONIO DI SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA

Ieri si parlava della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi e del quasi matrimonio di Silvio Berlusconi. “Lasciatemi dire che questi avvenimenti sono un piccolo segnale che forse stiamo uscendo dalla pandemia. Scherzo, ma non troppo, perché anche il gossip per due anni è stato quasi congelato. Prendiamolo come un segnale di ritorno alla normalità”, ha detto il direttore Umberto Brindani.

silvio berlusconi marta fascina

“Sulle cose in sé, è facile capire cosa sta succedendo in casa Berlusconi, probabilmente lui sta preparando una sorta di matrimonio simbolico, perché il matrimonio vero avrebbe provocato uno sconquasso nella linea ereditaria. Berlusconi ha cinque figli, quattordici nipoti, è anche bisnonno ed è titolare del patrimonio più grande d’Italia probabilmente.

francesco totit e noemi bocchi allo stadio

Se vorrà fare qualcosa con la sua ragazza probabilmente non sarà ufficiale. Per quanto riguarda Totti e la Blasi c’è stata una smentita, ma è stata un po’ debole da parte di Totti. Lui parla di fake news, ma non dice che lui ama ancora la moglie, per cui è probabile che una crisi vera ci sia, che le voci sui presunti tradimenti di lei e sulla presunta nuova fidanzata di lui che è Noemi…

noemi bocchi

Questa ragazza è stata beccata ad assistere alla partita a due file sopra Totti. Stava scrivendo messaggi, molti pensano che stesse scrivendo a lui. Qualcosa c’è. Staremo a vedere. La crisi sembra partisse già da un po’ prima, sembra che lui abbia passato il compleanno da solo, a sua volta Ilary se ne è andata in giro con un suo amico e non con Totti.

ilary blasi con luca tommassini al muccassassina 2

I due non si fanno più vivi sui social come in passato, ci sono tanti indizi. E se è vero che tre indizi fanno una prova, credo che qualcosa ci sia, poi staremo a vedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Di sicuro è esploso il mondo dei social su questa separazione, perché sono una delle più belle coppie del mondo dello spettacolo”.

