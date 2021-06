8 giu 2021 16:51

IL “SOGNO AZZURRO” È GIÀ UN INCUBO! – RAI 1 CORRE AI RIPARI DOPO LA DISASTROSA PERFORMANCE DI “SOGNO AZZURRO”, IL PROGRAMMA IN ONDA DOPO IL TG DELLE 20 CHE RACCONTA IL CAMMINO DELLA NAZIONALE ALL’EUROPEO: DOPO L’ESORDIO AL 12.5%, DA QUESTA SERA TORNANO IN REPLICA I “SOLITI IGNOTI” – MA NON SI BUTTA VIA NIENTE: LE TRE PUNTATE DELLA DOCUSERIE ANDRANNO IL…