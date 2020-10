6 ott 2020 15:00

“SOGNO SPESSO BARBARA D’URSO, E L’HO VISTA MENTRE…” - CI MANCAVA SOLO IL SENSITIVO OSSESSIONATO DA BARBARELLA! L’APPELLO DI SALVATORE GIORGIO, CHE DICE DI ESSERE IN GRADO DI PREVEDERE IL FUTURO: “BARBARA, CONTINUA A PREGARE COME STAI FACENDO, IL TUO SOGNO SI AVVERERÀ MOLTO PRESTO. E POI HO UN SEGRETO DA SVELARTI” – OVVIAMENTE È TUTTA UNA STRATEGIA PER FINIRE IN TV ANCHE SE LUI DICE DI NO: “IL MIO SOGNO NON È LA TV, MA AIUTARE LE ANIME PERSE” (AUGURI)