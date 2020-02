“SOLTANTO LA CATTIVERIA PUÒ STRUMENTALIZZARE UNA COSA SIMILE” - OLIVIERO TOSCANI SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI PER GIUSTIFICARE LA CAZZATA DETTA A “UN GIORNO DA PECORA”: “A ME COME A TUTTI QUELLA TRAGEDIA INTERESSA E INDIGNA MA È ASSURDO CHE NE CHIEDANO CONTO A ME” – IL VIDEO DELLO SPEZZONE DI TRASMISSIONE CON LA FRASE INCRIMINATA (“MA A CHI INTERESSA CHE CASCHI UN PONTE”): GIUDICATE VOI SE LE PAROLE SONO STATE “ESTRAPOLATE”

Non fosse noto per la violenza delle sue frasi, spererei in un momentaneo attacco di follia di Toscani sul #PonteMorandi: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, ma smettiamola". Ai morti, a #Genova, ai parenti delle vittime, a noi! Vergogna! @1giornodapecora pic.twitter.com/XgntDaZzRJ — Daniela Santanchè (@DSantanche) February 5, 2020

2 – PONTE MORANDI, TOSCANI: "PAROLE ESTRAPOLATE, TRAGEDIA MI INDIGNA"

Da www.adnkronos.com

santori sardine benetton toscani

"Mi dispiace che parole estrapolate e confuse possano far pensare una follia come quella che a me non interessi nulla del Ponte Morandi. Solamente la cattiveria può strumentalizzare una cosa simile. A me come a tutti quella tragedia interessa e indigna ma è assurdo che certi giornalisti ne chiedano conto a me". Con queste parole risponde all'Adnkronos Oliviero Toscani, in merito alle polemiche sulle frasi pronunciate in radio sulla tragedia del viadotto ligure.

MATTIA SANTORI E' LA FUSIONE TRA DI MAIO E TONINELLI Toscani autostrade benetton luciano benetton e oliviero toscani santori sardine toscani benetton SARDINE CON OLIVIERO TOSCANI E LUCIANO BENETTON