18 nov 2022 15:14

“IL SONDAGGIO IN CALO DEL PD? SE CONTINUA COSÌ LO METTONO SU RAI 2" – FIORELLO TORNA A IRONIZZARE SULLA RAI. DOPO LE FRECCIATE SUI MILIONI SPESI PER I MONDIALI IN QATAR, LA BATTUTA CHE FA RIFERIMENTO AI FLOP D’AUDIENCE DI RAI 2 (SU CUI ESORDIRA’ IL SUO PROGRAMMA IL 5 DICEMBRE) E QUELLA SULLA MENSA RAI CHE DIVENTA FUORILEGGE “DAL MOMENTO CHE IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA HA DETTO NO AL CIBO SINTETICO IN ITALIA" - VIDEO